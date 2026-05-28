เปิดหมายเลขผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม. เช็กเลยมีใครบ้าง พร้อมลุยหาเสียง

เปิดผลการจับสลาก หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 - ดร.โจ เบอร์ 10 พร้อมลุยชิงตำแหน่งพ่อเมือง กทม.
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2569) บรรยากาศการเปิดการรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากหลายพรรคและผู้สมัครอิสระทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
โดยผลการจับหมายเลขผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 13 หมายเลข มีดังนี้
เบอร์ 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
เบอร์ 2 นายสมัย ละเลิศ
เบอร์ 3 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์
เบอร์ 4 นายประทีบ วัชรโชคเกษม
เบอร์ 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
เบอร์ 7 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ กลุ่มกรุงเทพบิน
เบอร์ 8 นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
เบอร์ 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม.
เบอร์ 10 ดร.ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร พรรคประชาชน
เบอร์ 11 ดร.ประยูร ครองยศ
เบอร์ 12 พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
เบอร์ 14 ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร