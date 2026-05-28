เปิดหมายเลขผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม. เช็กเลยมีใครบ้าง พร้อมลุยหาเสียง


            เปิดผลการจับสลาก หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 - ดร.โจ เบอร์ 10 พร้อมลุยชิงตำแหน่งพ่อเมือง กทม. 

ผู้ว่าฯ กทม.

           วันนี้ (28 พฤษภาคม 2569) บรรยากาศการเปิดการรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากหลายพรรคและผู้สมัครอิสระทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
           โดยผลการจับหมายเลขผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 13 หมายเลข มีดังนี้

เบอร์ 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
เบอร์ 2 นายสมัย ละเลิศ
เบอร์ 3 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์
เบอร์ 4 นายประทีบ วัชรโชคเกษม
เบอร์ 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
เบอร์ 7 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ กลุ่มกรุงเทพบิน
เบอร์ 8 นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
เบอร์ 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม.
เบอร์ 10 ดร.ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร พรรคประชาชน
เบอร์ 11 ดร.ประยูร ครองยศ 
เบอร์ 12 พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
เบอร์ 14 ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 





ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์﻿

 เฟซบุ๊ก ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร - โจ - Chaiwat Sathawornwichit


ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร



