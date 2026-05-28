HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฮือฮา บริษัท AI รับสมัครที่ปรึกษา เชี่ยวชาญด้านช่วยตัวเอง รับเลยเดือนละ 65,000

          บริษัท AI รับสมัครงานสุดจึ้ง เปิดรับที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ 10 อัตรา พร้อมจ่าย 65,000 บาท หาผู้เชี่ยวชาญ ร่วมทดสอบระบบ คนร่อนใบสมัครเป็นแสน ! 

รับสมัครงาน

          เป็นไวรัลสุดฮือฮาที่มีคนเข้าชมกว่า 22 ล้านครั้ง สำหรับโพสต์ประกาศรับสมัครงานของบริษัท AI ชื่อ Joi AI ที่ออกมาประกาศหา "ที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง" 10 ตำแหน่ง ด้วยค่าตอบแทนสุดล่อใจ เดือนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 65,000 บาท หวังหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาบนสอบฟีเจอร์ใหม่ของบริการ 

รับสมัครงาน

          โดยโพสต์บน X ของทางบริษัท ระบุว่า ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างทั้ง 10 คน จะมีส่วนในการทดสอบฟีเจอร์ "คำแนะนำรายวันในการสำเร็จความใคร่" ของทางระบบ พร้อมบันทึกผลกระทบด้านความเครียด การนอนหลับ และสภาพอารมณ์ ซึ่งงานนี้สงวนไว้เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุเกิน 18 ปี เท่านั้น 

          ทางบริษัทยังย้ำอีกว่า "ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องจริง และใช่ คุณจะได้รับเงิน"

          ในส่วนของใบสมัคร มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการรับสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของ Joi AI จำนวน 10 คน โดยจะเป็นการสำเร็จความใคร่เพื่อวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีการไกด์ด้วยเสียงรายวัน และมีการจัดทำรายงานรายสัปดาห์ 

          นอกจากนี้พบว่าทางบริษัทไม่ได้ระบุข้อจำกัดเรื่องเพศ หรือแม้แต่สถานที่อยู่ของผู้สมัคร จึงมีคนแห่ร่อนใบสมัครเข้าไปมากกว่า 100,000 คนแล้ว 

รับสมัครงาน

          งานนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความสนใจ รวมถึงคอมเมนต์แซวกันมากมาย โดยมีคนหนึ่งชี้ว่า "นี่ไม่ใช่แค่การสมัครงานแล้ว แต่เป็นการตามล่าผู้มีพรสวรรค์ระดับโลก"



ขอบคุณข้อมูลจาก X @joi___ai
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฮือฮา บริษัท AI รับสมัครที่ปรึกษา เชี่ยวชาญด้านช่วยตัวเอง รับเลยเดือนละ 65,000 โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:44:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย