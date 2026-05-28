ฮือฮา บริษัท AI รับสมัครที่ปรึกษา เชี่ยวชาญด้านช่วยตัวเอง รับเลยเดือนละ 65,000

บริษัท AI รับสมัครงานสุดจึ้ง เปิดรับที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ 10 อัตรา พร้อมจ่าย 65,000 บาท หาผู้เชี่ยวชาญ ร่วมทดสอบระบบ คนร่อนใบสมัครเป็นแสน !
ในส่วนของใบสมัคร มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการรับสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของ Joi AI จำนวน 10 คน โดยจะเป็นการสำเร็จความใคร่เพื่อวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีการไกด์ด้วยเสียงรายวัน และมีการจัดทำรายงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้พบว่าทางบริษัทไม่ได้ระบุข้อจำกัดเรื่องเพศ หรือแม้แต่สถานที่อยู่ของผู้สมัคร จึงมีคนแห่ร่อนใบสมัครเข้าไปมากกว่า 100,000 คนแล้ว
เป็นไวรัลสุดฮือฮาที่มีคนเข้าชมกว่า 22 ล้านครั้ง สำหรับโพสต์ประกาศรับสมัครงานของบริษัท AI ชื่อ Joi AI ที่ออกมาประกาศหา "ที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง" 10 ตำแหน่ง ด้วยค่าตอบแทนสุดล่อใจ เดือนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 65,000 บาท หวังหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาบนสอบฟีเจอร์ใหม่ของบริการ
โดยโพสต์บน X ของทางบริษัท ระบุว่า ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างทั้ง 10 คน จะมีส่วนในการทดสอบฟีเจอร์ "คำแนะนำรายวันในการสำเร็จความใคร่" ของทางระบบ พร้อมบันทึกผลกระทบด้านความเครียด การนอนหลับ และสภาพอารมณ์ ซึ่งงานนี้สงวนไว้เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุเกิน 18 ปี เท่านั้น
ทางบริษัทยังย้ำอีกว่า "ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องจริง และใช่ คุณจะได้รับเงิน"
ในส่วนของใบสมัคร มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการรับสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของ Joi AI จำนวน 10 คน โดยจะเป็นการสำเร็จความใคร่เพื่อวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีการไกด์ด้วยเสียงรายวัน และมีการจัดทำรายงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้พบว่าทางบริษัทไม่ได้ระบุข้อจำกัดเรื่องเพศ หรือแม้แต่สถานที่อยู่ของผู้สมัคร จึงมีคนแห่ร่อนใบสมัครเข้าไปมากกว่า 100,000 คนแล้ว
งานนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความสนใจ รวมถึงคอมเมนต์แซวกันมากมาย โดยมีคนหนึ่งชี้ว่า "นี่ไม่ใช่แค่การสมัครงานแล้ว แต่เป็นการตามล่าผู้มีพรสวรรค์ระดับโลก"
ขอบคุณข้อมูลจาก X @joi___ai