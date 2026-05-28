ชายชราถูกแจ้ง 191 ตำรวจมาดู ฟังคำพูดสะเทือนใจ...ลุงเหนื่อย แค่นั่งพัก คนวิจารณ์สนั่น

          ลุงหาบตะกร้าสานขาย นั่งพิงเสาข้างทาง เจอถูกร้องเรียนจนตำรวจต้องมาดู เผยคำพูดสะเทือนใจ ลุงเหนื่อยเลยขอนั่งพัก คนเดือนทั้งโซเชียล ซัดคนแจ้งไร้น้ำใจ 

          เป็นเรื่องราวบีบหัวใจชาวโซเชียล หลังวานนี้ (27 พฤษภาคม 2569) เพจ จร.มอสเตือนอย่างเดียว ไม่จับ ได้เผยภาพของชายชราคนหนึ่งที่นั่งพิงเสาอยู่ริมทางเท้า พร้อมตะกร้าสานหอบใหญ่ที่วางอยู่ด้านหน้า พร้อมเล่าว่ามีพลเมืองดีโทร. แจ้ง 191 ว่าพบชายขายตะกร้าสาน วางตะกร้ากีดขวางทางเท้าทำให้เดินไม่ได้ 

          แต่เมื่อทางตำรวจเข้าตรวจสอบ กลับได้คำตอบจากลุงว่า "พอดีลุงเหนื่อยเลยขอนั่งพัก"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จร.มอสเตือนอย่างเดียว ไม่จับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จร.มอสเตือนอย่างเดียว ไม่จับ

          สุดท้ายทางตำรวจจึงได้แต่บอกลุงว่า "งั้นเดี๋ยวผมช่วยลุงยกของแอบ ๆ ก่อนนะครับ พอดีมีคนร้องเรียน" พร้อมกับช่วยยกตะกร้าสานของลุงไปวางหลบอยู่บนพื้นหญ้า ในจุดที่ไม่กีดขวางทางเดินเท้า

          รวมถึงยังเผยว่า "มีหลาย ๆ ท่านสอบถามมาว่าอยู่จุดไหน ถนนกาญจนาหน้าปั๊มคาลเท็กซ์ เลยสำนักงานเขตบางแคมานิดนึงครับ ฝั่งมุ่งหน้าพระราม 2 ลุงหาบมาจากฝั่งพระราม 2 ครับเดินมาฝั่งบางแค บ้างก็บอกว่าเจอลุงแถวถนนเพชรเกษม บ้างก็บอกว่าเจอแถว ๆ ถนนกัลปพฤกษ์" 

          ภาพและเรื่องราวนี้สร้างความสะเทือนใจแก่คนที่พบเห็นอย่างมาก โดยมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาแสดงความเห็นใจลุง ที่พยายามสู้ชีวิตด้วยการหาบตะกร้าสานมาขายแม้จะอายุมากแล้ว และจากสภาพคงจะเหนื่อยมาก เรื่องแค่นี้จำเป็นหรือที่ต้องร้องเรียน 

          โดยมีเสียงวิจารณ์ไปถึงคนที่ร้องเรียนด้วยว่า ขาดความเห็นอกเห็นใจ ไม่คิดถึงใจคนอื่น เรื่องแค่นี้สามารถบอกกล่าวลุงดี ๆ ก็ได้ ไม่ก็แค่มาช่วยลุงขยับของ รวมถึงตั้งข้อสังเกตอีกว่าพื้นที่ทางเท้านั้นกว้างมาก ต่อให้ลุงวางของไว้ก็ยังสามารถเดินหลบได้สบาย ๆ เว้นแต่จะเป็นกลุ่มคนมักง่ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ซึ่งอาจจะผ่านไปไม่ได้ 

