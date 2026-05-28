รู้จัก เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส แห่งนอร์เวย์ ในพระชันษา 20 ปี ยิ่งโตยิ่งทรงเสน่ห์

สื่อต่างแดนจับตา เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส พระโอรสวัย 20 ปีแห่งราชวงศ์นอร์เวย์ หลังทรงเริ่มมีบทบาทภายในราชสำนักต่อเนื่อง ท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่าน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Hola รายงานว่า เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส (Prince Sverre Magnus) พระโอรสองค์เล็กของมกุฎราชกุมารฮากอน (Crown Prince Haakon) และมกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริต (Crown Princess Mette-Marit) ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตในราชวงศ์ ภายหลังจากทรงปรากฏพระองค์ในกิจกรรมสำคัญของราชวงศ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นอร์เวย์จัดพิธีเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญประจำปี โดยเจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส ทรงร่วมพิธีที่คฤหาสน์สเกากุม ในเมืองอัสเคอร์ บ้านพักของครอบครัวมกุฎราชกุมาร โดยมกุฎราชกุมารฮากอน มกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริต และเจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส เสด็จฯ ออกมาทักทายขบวนพาเหรดเด็กจากบริเวณบันไดด้านหน้าคฤหาสน์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของวันสำคัญระดับชาติ
หลังจากนั้น พระองค์ยังเสด็จร่วมกับกษัตริย์ฮารัลด์ (King Harald V) สมเด็จพระราชินีซอนยา (Queen Sonja) และคู่มกุฎราชกุมาร เพื่อทักทายขบวนพาเหรดเด็กจากระเบียงพระราชวังในกรุงออสโล ซึ่งถือเป็นอีกภาพสะท้อนสำคัญของบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของเจ้าชายพระองค์นี้
บทบาทที่ถูกจับตา ก้าวสู่กำลังสำคัญราชวงศ์นอร์เวย์รุ่นใหม่
ภาพจาก Instagram detnorskekongehus
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 มกุฎราชกุมารฮากอนทรงให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของพระโอรสองค์เล็กว่า เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส น่าจะทรงมีบทบาทบางส่วนภายในราชวงศ์ แต่ไม่น่าจะทรงดำรงตำแหน่งเต็มเวลา พร้อมระบุว่า พระองค์ควรค้นหาเส้นทางและสิ่งที่สนพระทัยด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ที่จะรับหน้าที่สืบทอดราชบัลลังก์คือ เจ้าหญิงอินกริด อเล็กซานดรา
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ปีต่อมา ทิศทางดังกล่าวกลับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเจ้าชายสแวร์เรทรงเริ่มได้รับบทบาทสำคัญมากขึ้นภายในราชวงศ์นอร์เวย์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราชสำนักกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันหลายด้านพร้อมกัน
กษัตริย์ฮารัลด์ ซึ่งมีพระชนมายุ 89 พรรษา ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับสมเด็จพระราชินีซอนยา แม้พระราชินีจะเผชิญปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่มกุฎราชกุมารฮากอนต้องรับภาระงานจำนวนมากด้วยพระองค์เอง ด้านมกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริต ก็ทรงลดบทบาทสาธารณะลงจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพังผืดในปอด ส่วนเจ้าหญิงอินกริด อเล็กซานดรา รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ ทรงอยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส กลายเป็นกำลังสำคัญของราชวงศ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พระองค์ปรากฏตัวทั้งในงานครอบครัว ภารกิจเดี่ยว และกิจกรรมสาธารณะร่วมกับพระบิดา จนถูกมองว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของราชวงศ์นอร์เวย์
หนึ่งในภารกิจที่ได้รับความสนใจ คือ การเสด็จเยือน Startuplab ศูนย์สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีระยะเริ่มต้นในกรุงออสโล เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมารี มอสตัด ผู้อำนวยการองค์กร กล่าวต้อนรับเจ้าชายสแวร์เรว่า พระองค์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ พร้อมระบุว่า หากสนใจ เธอยินดีมอบโอกาสฝึกงานให้เป็นคนแรก
ความหวังใหม่ราชวงศ์นอร์เวย์ ท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านของสถาบัน
ภาพจาก Instagram detnorskekongehus
นอกจากบทบาทด้านราชวงศ์แล้ว เจ้าชายสแวร์เรยังเริ่มวางเส้นทางส่วนพระองค์ควบคู่กันไป โดยในเดือนกรกฎาคม 2568 พระองค์ได้จดทะเบียนบริษัทผลิตภาพยนตร์และงานถ่ายภาพในชื่อ "Sverre Magnus Productions" ซึ่งราชสำนักชี้แจงว่า มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาพยนตร์ การถ่ายภาพ และเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว ธุรกิจ และหน้าที่ภายในราชวงศ์ ยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามอง โดยเฉพาะหลังจากเจ้าหญิงมาร์ธา หลุยส์ เคยลดบทบาททางการเพื่อมุ่งสู่เส้นทางชีวิตส่วนตัวของตนเองไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ เจ้าชายสแวร์เร แม็กนุส จึงถูกมองว่าเป็นอีกความหวังสำคัญของราชวงศ์นอร์เวย์ในยุคเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งยังได้รับความสนใจว่าพระองค์จะสามารถสร้างเส้นทางของตนเอง ควบคู่ไปกับการรักษาตำแหน่งภายในสถาบันไว้ได้หรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก Hola