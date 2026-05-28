ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เปิดประมูลเจ้าเหมียว 11 ตัว คนแห่สงสาร คาดเกิดอะไรขึ้น

ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เปิดประมูลแมวสก็อตติช 11 ตัว ในฐานะสัตว์ของกลาง ชาวเน็ตแห่สงสาร พร้อมตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของตัวจริง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ออกประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง ด้วยด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีความประสงค์จะจำหน่ายสัตว์ของกลาง เป็นแมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ราคากลาง 33,000 บาท
โดยวิธีประมูลขาย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่จำหน่ายของด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เลขที่15 ชอยสัตวแพทย์ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้สนใจจะเข้าซื้อต้องปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ที่จะเข้าสู้ราคาต้องแสดงความจำนง โดยการลงชื่อตามที่ทางราชการกำหนด ก่อนที่จะมีการเปิดขายทอดตลาด ไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยจะเปิดให้ลงชื่อเวลา 09.00 น.- 10.00 น. ณ สถานที่
จำหน่าย
2. หลักฐานและสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าเสนอราคา
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
– กรณีนิติบุคคล ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
– กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และมีหลักฐานตาม
ข้อ (1) หรือ(2)
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องมีสิทธิ์เข้าซื้อ
4. การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาดเห็นชอบตามราคาที่เสนอผู้ขอซื้อจะถอนคำเสนอราคาของตนเสียก่อนก็ได้
5. เมื่อใดเจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาดเห็นว่าราคา ซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่พอ เจ้าหน้าที่ผู้ขายทอดตลาดอาจถอนการขายตลาดครั้งนี้
6. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการซื้อ ต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน ร้อยละ 25 ของราคาที่เสนอทันที ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินสดภายใน 3 วันทำการ
7. เมื่อครบกำหนด 3 วัน ตามข้อ 5 แล้ว ผู้สู้ราคายังมิได้นำเงินส่วนที่เหลือไปชำระด่าน กักกันสัตว์สระแก้ว จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด และหากนำสิ่งของที่ขายทอดตลาดนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใดใหม่อีกก็ตาม ถ้าจำนวนเงินที่ขายครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดไปนั้น
8. เมื่อทางราชการได้รับเงินค่าขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วนแล้ว จะได้ส่งมอบสัตว์ที่จำหน่ายให้กับผู้ขนะการซื้อ และได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ โดยผู้ขนะการซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดขึ้นเองทั้งหมด
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสัตว์ของกลางได้ที่ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เลขที่ 15 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม
2569 ในเวลาราชการ
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ภาพจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ก่อนหน้านี้ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เคยประกาศหาเจ้าของแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นกลุ่มบุคคลข้ามแดน จากกัมพูชา ก่อนจะทิ้งแมวเหล่านี้ไว้
ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปราฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเพราะอยากช่วยน้องแมวเป็นจำนวนมาก ส่วนสาเหตุที่มีการนำแมวออกมาประมูล บางส่วนให้ข้อมูลว่า แมวดังกล่าวโดนจับจากการลักลอบนำเข้าประเทศ ต้องรีบประมูลเพราะจะได้มีคนดูแลน้องต่อไม่งั้นก็จะถูกขังในห้องเก็บของกลาง
ขณะที่บางส่วนสงสัยว่าทำไมเจ้าของแมวไม่ได้มาประมูลแมวของตัวเองคืน บางส่วนให้ข้อมูลว่าเจ้าของพยายามจะมาขอคืนจริง แต่อาจจะกลัวเรื่องที่ทำผิดกฏหมายหรืออาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะประมูลตามระบบได้ ทำให้บางส่วนรู้สึกสงสารที่แมวต้องแยกจากเจ้าของเช่นนี้