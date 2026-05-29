ลูกค้ารีวิวสเต๊กร้านดังในห้าง เสิร์ฟปุ๊บถึงกับพูดไม่ออก งงใจผ่านครัวมาได้ไง !?

ลูกค้ารีวิวสั่งสเต๊กร้านดังในห้าง เจอสภาพไหม้เกรียมดำปี๋แทบทั้งชิ้น จนชาวเน็ตแห่ตั้งคำถาม ผ่านตาเชฟและคนเสิร์ฟมาได้ยังไงเนี่ย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" รีวิวประสบการณ์สุดเฟล หลังสั่งสเต๊กจากร้านอาหารชื่อดังในห้าง แต่กลับถูกเสิร์ฟมาในสภาพที่ชวนพูดไม่ออก จนเกิดคำถามว่าทำไมจึงปล่อยให้มีการนำมาเสิร์ฟให้ลูกค้าในลักษณะเช่นนี้
จากภาพเผยให้เห็นสเต๊กที่ไหม้เกรียมเกือบทั้งชิ้น ผิวด้านนอกดำคล้ำเป็นวงกว้าง หลายจุดมีรอยไหม้จนเห็นเป็นสีดำสนิท คล้ายผ่านการย่างหรืออบด้วยความร้อนสูงเกินไป เสิร์ฟมาบนจานพร้อมผักสลัดและน้ำซอส แต่ด้วยลักษณะของสเต๊กทำให้ดูแตกต่างจากสิ่งที่ลูกค้าทั่วไปคาดหวังว่าจะได้รับจากร้านอาหารไปโดยสิ้นเชิง
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า "ไปทานสเต๊กร้านเปิดใหม่ เครือดังห้าง นี่คือสภาพที่มาเสริฟ งงว่า ผ่านครัว คนเสิร์ฟ แล้วกล้าเอามาให้ลูกค้าได้ไง ยังดีที่เปลี่ยนให้ ซึ่งก็สมควรแล้ว แต่แค่ไม่คิดว่าจะเอามาให้ลูกค้าดูต่างหน้าก่อน"
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ต่างสร้างความตกใจให้กับผู้บริโภคที่เห็นภาพสเต๊กถูกเสิร์ฟมาแบบนี้ หลายคนต่างสงสัยว่าทำไมร้านจึงปล่อยให้เสิร์ฟมาถึงลูกค้าในลักษณะดังกล่าว บ้างก็แซวว่าต่อให้สั่งแบบสุก (Well Done) ก็ยังไม่ถึงระดับที่เห็นในภาพอยู่ดี