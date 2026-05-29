แม่ค้าสงสัย เหรียญปริศนาวางบนรถขายของ เจอแทบทุกวันนานเป็นปี ทำชาวเน็ตแห่เตือน

          แม่ค้าคาใจ เจอเหรียญบาทปริศนาวางทิ้งไว้บนรถและรถเข็นขายของนานเป็นปี สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ชาวเน็ตเตือนอาจเป็นฝีมือคนไม่หวังดี

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @maenan85 ลงคลิปรีวิวเหตุการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้ หลังจากที่มักจะเจอเหรียญบาทถูกวางอยู่ที่รถโดยไม่ทราบสาเหตุ จนอยากรู้ว่าที่มาเกิดจากอะไรกันแน่

ภาพจาก TikTok @maenan85

          เจ้าของคลิประบุว่า "ใครช่างเอาเหรียญวางที่รถเราประจำ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แทบจะทุกจุดรอบรถและรถเข็น ขายของก็โดนแบบนี้ พอรู้ไหมคะ หมายความว่ายังไง"

          คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากโซเชียลจนมียอดเข้าชมเกือบ 3 ล้านครั้ง ซึ่งบางส่วนให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่อง "ซื้อที่" อาจจะมาจากคนไม่หวังดีที่ค้าขายแข่งกัน เชื่อว่านำเหรียญมาวางแบบนี้จะทำให้เจ้าของขายของไม่ดี ไม่มีลูกค้า หรือถูกบังตา บ้างแชร์ประสบการณ์แปลกหลังเจอวางเหรียญ เช่น เปิดร้านทุกวันแต่ลูกค้าไม่รู้ คิดว่าปิดร้าน เป็นต้น

ภาพจาก TikTok @maenan85

          ขณะที่บางส่วนแนะนำวิธีการเอาคืน เช่น ติดป้ายไว้ว่า "ถ้าแน่จริงวางแบงก์พัน" หรือเย้ยกลับไปว่า "เหรียญแค่นี้ เก็บไว้เองเถอะ" ส่วนบางคนปลอบใจว่า อย่าไปคิดว่าที่ขายของไม่ได้เพราะโดนคู่แข่งทำแบบนี้อย่างเดียว ต้องลองพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ไม่แน่อาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ เป็นต้น

ภาพจาก TikTok @maenan85


แม่ค้าสงสัย เหรียญปริศนาวางบนรถขายของ เจอแทบทุกวันนานเป็นปี ทำชาวเน็ตแห่เตือน โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:00:31
