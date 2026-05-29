หนุ่ม กรรชัย เปรยอนาคต โหนกระแส รับคิดวางมือหน้าจอ พร้อมเปิดทางพิธีกรใหม่

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจอนาคต โหนกระแส หลังทำมา 9 ปี รับคิดวางมือจากหน้าจอในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้พิธีกรรุ่นใหม่เข้ามารับไม้ต่อ แต่ย้ำชัดยังไม่ใช่เวลานี้
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ที่ผ่านมาทำรายการโหนกระแสมา 9 ปี มันเหนื่อยมาก เหนื่อยกับการที่ต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน ในแต่ละวันต้องรับฟังเรื่องของคนอื่น เรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็ต้องมานั่งจัดการชีวิตตัวเองว่าเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังไง ช่วงแรก ๆ ที่ทำถึงขั้นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ แต่พอหลัง ๆ รู้ทริกในการทำงาน รู้ว่าจะคลายยังไง ปล่อยยังไง มันก็สบายขึ้น แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่
ถ้าวันหนึ่งตนลดบทบาทไป แล้วมีคนอื่นมาทำแทน ตนก็คงยังไม่ได้หายไป 100% ไม่ได้ทิ้งเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านจากตนอยู่แล้ว ส่วนหน้าจอ ถ้าจะเป็นคนอื่นมาทำ ตนก็ยินดี
หนุ่ม กรรชัย : คิดว่าคงไม่หรอก ตนเป็นแค่คนที่ได้โอกาส แล้วก็เป็นคนที่โชคดีเท่านั้นเอง เชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เก่ง มีความสามารถกว่าตน สัมภาษณ์ได้ดีกว่า เพียงแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะยังไม่มีโอกาส วันหนึ่งถ้าเราเจอคนคนนั้น เราก็ให้โอกาสเขา
ทุกวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำแทน ก็มีคนบอกว่า หนุ่มไม่ต้องมาแล้ว ให้อาจารย์ทำแทน แต่ตนก็แฮปปี้ที่มีเสียงแบบนั้น เพราะไม่อยากให้เป็นประเภท เอาพี่หนุ่มกลับมา หรือหนุ่มไม่มาไม่ดู ตนอยากให้คนที่มานั่งทำแล้วคนดูบอกว่า พี่หนุ่มไม่ต้องมา เอาคนนี้มาแทน ตนแฮปปี้กับแบบนั้นมากกว่า ถามว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเบอร์หนึ่งในใจไหม ถ้าต้องหาคนมาแทน ยังตอบไม่ได้ เพราะอาจารย์อาจจะไปทำรายการอื่นก็ได้
ตั้งเป้าอีกกี่ปีจะวางมือ ?
หนุ่ม กรรชัย : ยังไม่ได้ตั้งเป้าเลย แต่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปอยู่แล้ว มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ส่วนคนที่จะมาทำแทนต้องเป็นแบบไหน ตนพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า คนคนนั้นต้องไม่เหมือนเรา เพราะตนค้นพบว่า การเป็นพิธีกรต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุด อย่างตนเป็นคนกวน ๆ เป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็น มันเป็นคาแรกเตอร์ ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องมาเป็นแบบเรา ตนจะไม่เอาคนที่คาแรกเตอร์เหมือนกัน เพราะถ้าพยายามเป็นกรรชัย มันก็ไม่ใช่ตัวเขา มันต้องเป็นตัวเขาจริง ๆ
ถ้าถามว่ามีความคิดจะวางมือไหม ถ้าไม่โกหกกันเลยก็มีคิดไว้จริง เพราะมันเหนื่อย เวลาทำงานแต่ละวัน ตื่นเช้ามาต้องมานั่งรับฟังเรื่องของคนนั้นคนนี้ เราก็อยากไปเที่ยวบ้าง อยากไปขับรถกับเพื่อนบ้าง แต่ถามว่าจะวางเมื่อไร ยังไม่ใช่วันนี้ ส่วนเรื่องเรตติ้งถ้าตนไม่อยู่ ในช่วงแรกอาจจะมีคนที่ติดตามกรรชัยแล้วไม่ดู แต่ตนเชื่อว่าด้วยระยะเวลา ทุกอย่างจะค่อย ๆ ฟื้นตัวไปเอง ขอย้ำว่า แค่มีความคิด ไม่ได้หมายความว่าจะวางมือวันนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
เรียกว่าเป็นพิธีกรเบอร์ต้น ๆ ของเมืองไทยในชั่วโมงนี้ สำหรับ หนุ่ม กรรชัย จากรายการ โหนกระแส โดยล่าสุด (28 พฤษภาคม 2569) พี่หนุ่ม ได้เปิดใจถึงเส้นทางการทำหน้าที่ในรายการดังมาตลอด 9 ปี ที่ยอมรับว่าเป็นงานที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักหน่วงและความกดดันในแต่ละวัน จนเริ่มมีความคิดที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทหน้าจอลงในอนาคต พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกให้ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เข้ามาช่วยทำหน้าที่แทนในบางช่วง
