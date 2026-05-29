เมื่อเด็กตอบข้อสอบสังคม อิงความจริงในบ้าน แบบนี้ก็ 0 จนแม่ต้องขอโทษแบบขำ ๆ

เมื่อเห็นลูกตอบข้อสอบสังคม เห็นแล้วแม่ต้องรีบขอโทษทันที ที่แม่ยืนหนึ่งขนาดนี้ จากเรื่องในบ้านกลายเป็นคำตอบในข้อสอบ แถมผิดอีกต่างหาก
เมื่อลูกโตขึ้น หนึ่งในหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ที่ต้องเจอคือ การสอนการบ้านให้ลูก ซึ่งในบางครั้งก็อาจเป็นไวรัลได้โดยไม่รู้ตัวเช่นกัน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 TikTok @tonnoon88 มีการลงผลการเรียนของลูกในช่วงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้คะแนนวิชาสังคม 10 เต็ม 20 เป็นคะแนนที่ผ่านเกณฑ์แบบนิดเดียว ส่วนวิชาที่ทำคะแนนได้ดีคือ ภาษาอังกฤษ ได้ 17 เต็ม 20
ต่อมา แม่ได้เอาคำตอบของลูกที่ตอบในข้อสอบวิชาสังคม ลูกตอบแต่ละอย่างนี่อิงจากความจริงในบ้านมากกว่าข้อเท็จจริงแน่ ๆ เช่น
ตามหลักประชาธิปไตย ใครควรเป็นคนตัดสินใจเรื่องครอบครัว น้องตอบว่า "แม่" แต่เฉลยคือ สมาชิกทุกคน
ข้อใดไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว น้องตอบว่า "การร่วมกันตัดสินใจ" เฉลยคือ การไม่ให้ความเคารพผู้อื่น