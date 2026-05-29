เปิดรายชื่อ 4 ชาติอาเซียน ยังไม่ได้ปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026


           ฟุตบอลโลก 2026 ใกล้เปิดฉาก 4 ชาติอาเซียนยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ รวมทั้งประเทศไทย

          แม้การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะใกล้เปิดฉากขึ้นทุกขณะ แต่ประเทศไทยยังคงไม่มีข้อสรุปเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ โดยปัจจัยสำคัญมาจากมูลค่าลิขสิทธิ์ที่อยู่ในระดับสูงถึง 1,300 - 1,700 ล้านบาท รวมถึงการถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ Must Have ซึ่งทำให้ไม่มีข้อบังคับต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเหมือนในอดีต

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 มีการเปิดเผยความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ข้อมูลล่าสุดจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) พบว่า ขณะนี้มี 7 ประเทศในอาเซียนจากทั้งหมด 11 ประเทศ ที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่อีก 4 ประเทศยังไม่มีการประกาศผู้ถือสิทธิ์อย่างเป็นทางการ

4 ชาติอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ประกอบด้วย

           - ไทย
           - เมียนมา
           - บรูไน
           - สปป.ลาว

7 ประเทศอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 แล้ว ประกอบด้วย

          - กัมพูชา (Hang Meas TV)
          - อินโดนีเซีย (TVRI, FolaPlay และ Telkomsel)
          - ฟิลิปปินส์ (Aleph Group, TAP DMV และ Cignal PPV)
          - สิงคโปร์ (Mediacorp)
          - ติมอร์ เลสเต (RTTL และ ETO)
          - เวียดนาม (VTV)
          - มาเลเซีย (RTM และ Unifi TV)

เปิดรายชื่อ 4 ชาติอาเซียน ยังไม่ได้ปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:38:17
