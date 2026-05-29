HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เช็กอัตราค่าโดยสารใหม่ MRT สายสีน้ำเงิน ลดสูงสุด 1 บาท เริ่มใช้ 3 ก.ค. 2569

          ราชกิจจาฯ ประกาศปรับโครงสร้างราคาใหม่ MRT สายสีน้ำเงิน หั่นค่าโดยสารสูงสุดเหลือ 44 บาท ดีเดย์เริ่มใช้จริง 3 ก.ค. 69   

MRT สายสีน้ำเงิน

          จากกรณี ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เตรียมใช้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ หลัง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ อัตราค่าโดยสารฉบับปรับปรุง ซึ่งจุดสำคัญคือการปรับลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน จากเดิม 17-45 บาท เหลือ 17-44 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป 

MRT สายสีน้ำเงิน

MRT สายสีน้ำเงิน

          นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการปรับลดค่าโดยสารตามสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน โดยมีการทบทวนทุก 2 ปี และอ้างอิงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งรอบล่าสุดปรับตัวลดลง ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารที่คำนวณได้ลดลงตามไปด้วย

          สำหรับค่าโดยสารเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ 17 บาท เท่าเดิม ขณะที่ค่าโดยสารสูงสุดลดลงจาก 45 บาท เหลือ 44 บาท โดยผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางปานกลางถึงระยะทางไกลจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดครั้งนี้ เช่น การเดินทาง 6 สถานี ลดจาก 30 บาท เหลือ 29 บาท, เดินทาง 8 สถานี ลดจาก 35 บาท เหลือ 34 บาท, เดินทาง 10 สถานี ลดจาก 40 บาท เหลือ 39 บาท และเดินทางตั้งแต่ 12 สถานีขึ้นไป ลดจาก 45 บาท เหลือ 44 บาท

อัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน (เริ่มใช้ 3 กรกฎาคม 2569) 

          1 สถานี 17 บาท (เดิม 17 บาท)
          2 สถานี 20 บาท (เดิม 20 บาท)
          3 สถานี 22 บาท (เดิม 22 บาท)
          4 สถานี 25 บาท (เดิม 25 บาท)
          5 สถานี 27 บาท (เดิม 27 บาท)
          6 สถานี 29 บาท (เดิม 30 บาท)
          7 สถานี 32 บาท (เดิม 32 บาท)
          8 สถานี 34 บาท (เดิม 35 บาท)
          9 สถานี 37 บาท (เดิม เดินทาง 9 สถานีขึ้นไป 45 บาท)
          10 สถานี 39 บาท
          11 สถานี 42 บาท
          12 สถานีขึ้นไป 44 บาท

          นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารบางกลุ่มยังคงเดิม โดยเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และคนพิการ สามารถเดินทางได้ฟรี ขณะที่ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50%

          สำหรับการทบทวนอัตราค่าโดยสารครั้งต่อไป จะมีขึ้นอีกครั้งในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2571 ตามกรอบที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ขณะที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ยังคงตรึงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยว แม้จะสามารถปรับขึ้นได้ตามสูตรคำนวณก็ตาม โดย รฟม. ระบุว่า เป็นมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน 



ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กอัตราค่าโดยสารใหม่ MRT สายสีน้ำเงิน ลดสูงสุด 1 บาท เริ่มใช้ 3 ก.ค. 2569 โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:51:05 6,809 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย