เช็กอัตราค่าโดยสารใหม่ MRT สายสีน้ำเงิน ลดสูงสุด 1 บาท เริ่มใช้ 3 ก.ค. 2569

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับโครงสร้างราคาใหม่ MRT สายสีน้ำเงิน หั่นค่าโดยสารสูงสุดเหลือ 44 บาท ดีเดย์เริ่มใช้จริง 3 ก.ค. 69
สำหรับค่าโดยสารเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ 17 บาท เท่าเดิม ขณะที่ค่าโดยสารสูงสุดลดลงจาก 45 บาท เหลือ 44 บาท โดยผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางปานกลางถึงระยะทางไกลจะได้รับประโยชน์จากการปรับลดครั้งนี้ เช่น การเดินทาง 6 สถานี ลดจาก 30 บาท เหลือ 29 บาท, เดินทาง 8 สถานี ลดจาก 35 บาท เหลือ 34 บาท, เดินทาง 10 สถานี ลดจาก 40 บาท เหลือ 39 บาท และเดินทางตั้งแต่ 12 สถานีขึ้นไป ลดจาก 45 บาท เหลือ 44 บาท
อัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน (เริ่มใช้ 3 กรกฎาคม 2569)
นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้โดยสารบางกลุ่มยังคงเดิม โดยเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และคนพิการ สามารถเดินทางได้ฟรี ขณะที่ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50%
สำหรับการทบทวนอัตราค่าโดยสารครั้งต่อไป จะมีขึ้นอีกครั้งในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2571 ตามกรอบที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน ขณะที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ยังคงตรึงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยว แม้จะสามารถปรับขึ้นได้ตามสูตรคำนวณก็ตาม โดย รฟม. ระบุว่า เป็นมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน
จากกรณี ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เตรียมใช้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ หลัง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ อัตราค่าโดยสารฉบับปรับปรุง ซึ่งจุดสำคัญคือการปรับลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน จากเดิม 17-45 บาท เหลือ 17-44 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการปรับลดค่าโดยสารตามสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน โดยมีการทบทวนทุก 2 ปี และอ้างอิงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งรอบล่าสุดปรับตัวลดลง ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารที่คำนวณได้ลดลงตามไปด้วย
1 สถานี 17 บาท (เดิม 17 บาท)
2 สถานี 20 บาท (เดิม 20 บาท)
3 สถานี 22 บาท (เดิม 22 บาท)
4 สถานี 25 บาท (เดิม 25 บาท)
5 สถานี 27 บาท (เดิม 27 บาท)
6 สถานี 29 บาท (เดิม 30 บาท)
7 สถานี 32 บาท (เดิม 32 บาท)
8 สถานี 34 บาท (เดิม 35 บาท)
9 สถานี 37 บาท (เดิม เดินทาง 9 สถานีขึ้นไป 45 บาท)
10 สถานี 39 บาท
11 สถานี 42 บาท
12 สถานีขึ้นไป 44 บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS