เจอคนแก่ กด ATM ไม่ได้ แล้วขอให้เราช่วย ควรช่วยไหม คนบอกไม่ควรช่วยเพราะอะไร

เจอคนแก่คิวหน้า กด ATM ไม่ได้ แล้วขอให้เราช่วย ควรช่วยไหม กลายเป็นปัญหาโลกแตกที่เจอคำตอบไม่คาดคิด ทำไมถึงไม่ควรช่วย อันตรายกว่าที่คิด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เรื่องดังกล่าวมีการถกเถียงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่า ถ้าเจอสถานการณ์คนแก่กดเอทีเอ็มไม่ได้ แล้วขอให้เราช่วย ควรช่วยดีไหม แต่คำตอบที่ได้ กลับเป็นอีกมุมที่คิดไม่ถึง
ทางที่ดีที่สุดคือ ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยเหลือเรื่องนี้แทน ไม่ต้องคิดว่าเราเป็นคนใจดำ เพราะถ้าเกิดเรื่องเสียหาย มันไม่คุ้ม
กรณีแบบนี้คล้ายกับกรณีตอนเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ควรไปช่วยเหลือคนแปลกหน้า เช่น เขียนเอกสารที่ ตม. เพราะถ้าเกิดบุคคลนั้นมีปัญหา เช่น เป็นผีน้อย หรือมีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดภายหลัง เราอาจจะซวยได้ เพราะเคยมีกรณีทางนั้นตรวจจากลายมือเทียบกับเอกสารของเรา แล้วเจ้าหน้าที่คิดว่ามาด้วยกัน
เวลาต่อคิวกดเอทีเอ็ม สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักเจอกันคือ คนแก่ที่กดอยู่ข้างหน้า เกิดกด ATM ไม่ได้ แล้วขอให้เราช่วยกด จนมีคำถามโลกแตกขึ้นมาว่า ควรช่วยดีไหม ?
ความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ควรช่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพและปัญหาบัญชีม้า โดยเฉพาะเวลาที่เราช่วยกด กล้องวงจรปิดที่อยู่บนตู้เอทีเอ็มก็จะจับภาพเราได้ ถ้าเกิดเป็นบัญชีม้าจริง ๆ เวลาสืบสวนหาหลักฐานเราอาจซวยได้
