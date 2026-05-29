Chabuton Ramen ปิดตำนาน 16 ปี จับสัญญาณปิดร้านจากโพสต์ล่าสุด แม้ไม่ประกาศ

ร้าน Chabuton Ramen เตรียมปิดกิจการ 14 มิถุนายน ปิดตำนาน 16 ปี จับสัญญาณแปลก ๆ ทั้งที่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chabuton Ramen
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค ระบุว่า ร้าน Chabuton Ramen หรือ ชาบูตง ราเมง ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่อยู่ในไทยมานานกว่า 16 ปี กำลังจะปิดกิจการในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางความเสียดายของลูกค้า
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเพจของทางร้าน พบว่า มีสัญญาณการปิดกิจการล่วงหน้าแล้ว นั่นคือ การโพสต์โปรโมชั่นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ร้านระบุวันสุดท้ายของโปรโมชั่นคือ 14 มิถุนายน 2569 โดยที่ไม่มีการประกาศการปิดร้านอย่างเป็นทางการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chabuton Ramen
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค ระบุว่า ร้าน Chabuton Ramen หรือ ชาบูตง ราเมง ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่อยู่ในไทยมานานกว่า 16 ปี กำลังจะปิดกิจการในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางความเสียดายของลูกค้า
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเพจของทางร้าน พบว่า มีสัญญาณการปิดกิจการล่วงหน้าแล้ว นั่นคือ การโพสต์โปรโมชั่นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ร้านระบุวันสุดท้ายของโปรโมชั่นคือ 14 มิถุนายน 2569 โดยที่ไม่มีการประกาศการปิดร้านอย่างเป็นทางการ