ดาว อภิสรา ประกาศลาจออ่านข่าวเช้าช่องดัง ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง

ดาว อภิสรา ประกาศลาจออ่านข่าวเช้าช่อง MONO ชมทีมข่าวที่นี่เก่งที่สุด และเอก นนทกฤช คือ คู่หูข่าว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ดาว อภิสรา ผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดัง มีการโพสต์อินสตาแกรมอำลาจอในช่องโมโน ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
บันทึกความทรงจำ วันสุดท้ายของ MONO ข่าวเช้า ขอบคุณคุณผู้ชมที่รักกัน เข้ามาทักทายกัน บางคนบอกจะติดตามตลอดไป แต่ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ด้วยกันค่ะ
ส่วนเอก นนทกฤช คือคู่หูข่าวทึ่ดีที่สุดตั้งแต่เคยอ่านข่าวมาค่ะ รักมากนะ @akenonthakrit และขอบคุณฝ่ายข่าวทุก ๆ คน ทีมข่าว MONO เก่งจริง ๆ ค่ะ ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุก ๆ ท่านค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่ รักคุณผู้ชมทุก ๆ ท่านมาก ๆ ค่ะ 28 พ.ค. 2569
