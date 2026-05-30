เค้กขน เห็นแล้วไม่น่ากิน แต่พอรู้ว่าทำมาจากอะไร อุดมไปด้วยสารอาหารมาก

เค้กขน เห็นแล้วไม่น่ากิน แต่ทำมาจากฟาโฉ่ โภชนาการเพียบ ทั้งโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแคลอรี่ต่ำ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นางสาวสุจินตนา เจ้าของร้านในป่าคาเฟ่ คาเฟ่ลับในตัวเมืองพิษณุโลก เปิดเผยถึงไวรัลเค้กขนโรยบนหน้าเค้กว่า เค้กขน เป็นการนำฟาโฉ่ หรือสาหร่ายเส้นผมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม แคลอรี่ต่ำ
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นมงคล ชื่อมันมาจากคำพ้องฟาไฉ่ ที่แปลว่าร่ำรวย ตนจึงนำมาทำเค้กสูตรหวานน้อย ส่วนราคาขายชิ้นละ 79 บาท ยืนยันว่า รับประทานได้ อร่อยด้วย แม้รูปลักษณ์ชวนจินตนาการไปไกลก็ตาม
