แม่โอนเงินเกินให้โรงเรียน 1,000 บาท แต่อีกฝั่งไม่ยอมโอนคืนซะที พอดูแชตแล้วเอ็นดู

          แม่โอนเงินเกินให้โรงเรียน 1,000 บาท พอโรงเรียนจะโอนเงินคืน ก็ไม่ยอมโอนซะที จนเห็นคำเฉลยในแชต เอ็นดูหนักมาก

โอนเงิน

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้ thread รายหนึ่ง เล่าเรื่องการโอนเงินให้กับโรงเรียน แต่เธอกลับโอนเงินเกินไป 1,000 บาท ทางครูจึงติดต่อมาขอโอนเงินคืน ซึ่งคุณแม่ก็ได้ตอบไป แต่หลังจากตอบ ทางโรงเรียนก็ไม่โอนเงินมาเสียที เกิดอะไรขึ้น

          เมื่อเข้าไปเช็กในแชต งานงอกเต็ม ๆ เพราะจากเดิมที่จะพิมพ์ว่า "ได้ค่ะ ไม่รีบ ไม่เป็นไรค่ะ" กลายเป็น "ได้ค่ะ ไม่รับ ไม่เป็นไรค่ะ"

โอนเงิน

          ทางโรงเรียนก็เลยขอบคุณกลับมา และเป็นคำเฉลยที่ชัดเจนว่า ทำไมโรงเรียนไม่โอนเงินคืน ส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาเอ็นดูคุณแม่กันอย่างล้นหลาม


แม่โอนเงินเกินให้โรงเรียน 1,000 บาท แต่อีกฝั่งไม่ยอมโอนคืนซะที พอดูแชตแล้วเอ็นดู โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:49:54
