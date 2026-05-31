แม่โอนเงินเกินให้โรงเรียน 1,000 บาท แต่อีกฝั่งไม่ยอมโอนคืนซะที พอดูแชตแล้วเอ็นดู

แม่โอนเงินเกินให้โรงเรียน 1,000 บาท พอโรงเรียนจะโอนเงินคืน ก็ไม่ยอมโอนซะที จนเห็นคำเฉลยในแชต เอ็นดูหนักมาก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้ thread รายหนึ่ง เล่าเรื่องการโอนเงินให้กับโรงเรียน แต่เธอกลับโอนเงินเกินไป 1,000 บาท ทางครูจึงติดต่อมาขอโอนเงินคืน ซึ่งคุณแม่ก็ได้ตอบไป แต่หลังจากตอบ ทางโรงเรียนก็ไม่โอนเงินมาเสียที เกิดอะไรขึ้น
เมื่อเข้าไปเช็กในแชต งานงอกเต็ม ๆ เพราะจากเดิมที่จะพิมพ์ว่า "ได้ค่ะ ไม่รีบ ไม่เป็นไรค่ะ" กลายเป็น "ได้ค่ะ ไม่รับ ไม่เป็นไรค่ะ"
ทางโรงเรียนก็เลยขอบคุณกลับมา และเป็นคำเฉลยที่ชัดเจนว่า ทำไมโรงเรียนไม่โอนเงินคืน ส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาเอ็นดูคุณแม่กันอย่างล้นหลาม