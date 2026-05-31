ไวรัล 5 ล้าน แม่บ้านเจอแขกพัก 10 วัน เจอของฝากที่ไม่คาดคิดทุกวัน วันสุดท้ายจัดเต็ม

ไวรัล 5 ล้าน เมื่อแม่บ้านเจอแขกที่พักอยู่ 10 วัน แต่เจอของฝากที่ไม่คาดคิดทุกวัน ใจดีมาก ขอบคุณจากใจสุด ๆ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 TikTok @saowaros.s มีการลงคลิปแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่พักของผู้อาศัยรายหนึ่ง ซึ่งพักที่ห้องนี้ 10 วัน ด้วยความใจดีของแขก ทำให้แขกวางเงินให้วันละ 100 บาทเป็นทิป
ที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือ ในวันที่แขกเช็กเอาต์ ยังมีวางของกินหลายอย่าง ทั้งขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม และเงินสด จนแม่บ้านยกมือไหว้ของเพื่อขอบคุณจากใจ กลายเป็นไวรัลน่ารักที่มีคนดูเกือบ 5 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @saowaros.s
