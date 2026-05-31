เมื่อร้านบอกว่า ถ้ารีบก็ทำกินเอง ก็เลยได้กินอาหารฝีมือไรเดอร์ ผลงานคือ 4.6 ล้านวิว

สั่งอาหารผ่านไรเดอร์ แต่ร้านบอกว่า ถ้ารีบก็ทำกินเอง จนเจอกะเพราฝีมือไรเดอร์ ผลออกมาจะเป็นยังไง คนดู 4.6 ล้านครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 TikTok @kran3853 มีการเล่าเรื่องราวการสั่งอาหารผ่านไรเดอร์ไปยังร้านแห่งหนึ่ง แต่พอไรเดอร์ไปถึงกลับพบว่า ที่หน้าร้านมีป้ายเขียนเอาไว้ "ไปทำธุระ ถ้ารีบก็ทำกินเอง" เจอแบบนี้ควรทำอย่างไรดี
ภาพจาก TikTok @kran3853
ไรเดอร์ไม่รอช้า มีข้อเสนอมาว่า "ลองกินกะเพราฝีมือผมไหม" ด้วยความหิว ลูกค้าบอกว่า จัดไป
ภาพจาก TikTok @kran3853
ทันทีที่อาหารมาถึง เปิดกล่องดู แทบอึ้งกับกะเพราฝีมือไรเดอร์ ดูยังไงก็ไม่ใช่กะเพรา แถมมีข้าวโพดโปรยอยู่ในนี้ด้วย เห็นแล้วก็เอ็นดู ทำอะไรมาให้กินเนี่ย เรื่องนี้มีคนดูสูงถึง 4.6 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @kran3853