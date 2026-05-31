โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้ง 12 นัดของไทย กำลังจะเริ่ม ใครถ่ายทอดสด

โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้ง 12 นัดของสาวไทย แข่งกันวันไหนบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด
1 ปีผ่านไปเพียงแป๊ปเดียว การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 ก็กลับมาอีกครั้ง โดยจะเริ่มในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งสาวไทยร่วมลงแข่งขันด้วย มีโปรแกรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สนาม ดังนี้
สนาม 1 แข่งที่จีน
- 3 มิ.ย. พบ เซอร์เบีย เวลา 14.00 น.
- 4 มิ.ย. พบ จีน เวลา 18.30 น.
- 6 มิ.ย. พบ เบลเยี่ยม เวลา 14.00 น.
- 7 มิ.ย. พบ เชกเกีย เวลา 10.30 น.
สนาม 2 แข่งที่ไทย
- 17 มิ.ย. พบ ยูเครน เวลา 20.30 น.
- 18 มิ.ย. พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น
- 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น
- 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น
สนาม 3 แข่งที่ญี่ปุ่น
- 8 ก.ค. พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น.
- 9 ก.ค. พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.30 น.
- 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.
- 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.
สำหรับช่องทางถ่ายทอดสด สามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์
ภาพจาก volleyballworld