HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้ง 12 นัดของไทย กำลังจะเริ่ม ใครถ่ายทอดสด

          โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้ง 12 นัดของสาวไทย แข่งกันวันไหนบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด


วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          1 ปีผ่านไปเพียงแป๊ปเดียว การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 ก็กลับมาอีกครั้ง โดยจะเริ่มในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งสาวไทยร่วมลงแข่งขันด้วย มีโปรแกรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สนาม ดังนี้

สนาม 1 แข่งที่จีน


          - 3 มิ.ย. พบ เซอร์เบีย เวลา 14.00 น.

          - 4 มิ.ย. พบ จีน เวลา 18.30 น.

          - 6 มิ.ย. พบ เบลเยี่ยม เวลา 14.00 น.

          - 7 มิ.ย. พบ เชกเกีย เวลา 10.30 น.




สนาม 2 แข่งที่ไทย


          - 17 มิ.ย. พบ ยูเครน เวลา 20.30 น.

          - 18 มิ.ย. พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น

          - 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น

          - 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น

สนาม 3 แข่งที่ญี่ปุ่น


          - 8 ก.ค. พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น.

          - 9 ก.ค. พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.30 น.

          - 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.

          - 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.

          สำหรับช่องทางถ่ายทอดสด สามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์



วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้ง 12 นัดของไทย กำลังจะเริ่ม ใครถ่ายทอดสด โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:13:42 31,350 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ลูกปัด ชลนรรจ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย