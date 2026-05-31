หนี 8 ปีไม่รอด พนักงานบัญชี ยักยอกเงิน รพ.ดังสมุทรสาคร 50 ครั้ง ฉกไป 1.4 ล้าน

          หนีกว่า 8 ปี สุดท้ายไม่รอด พนักงานบัญชีปลอมลายเซ็นยักยอกเงินโรงพยาบาลดังสมุทรสาคร 1.4 ล้านบาท ก่อนเจอจับถึงหน้าบ้าน


โกงเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง


          วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุม นางสาวรักชนก อายุ 44 ปี ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ยักยอก โดยสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

          สืบเนื่องจากพฤติการณ์ในการก่อเหตุของผู้ต้องหา เกิดขึ้นเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 58 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 61 ผู้ต้องหา ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีบริหารหนี้ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรับชำระเงินจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทำการส่งตัวผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาล ตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนั้น

          เมื่อผู้ต้องหาได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางผู้ป่วย หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยแล้ว จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งมอบให้กับหัวหน้างาน หรือผู้ที่คอยควบคุมดูแลในแผนก หรือนำเงินส่งให้กับทางฝ่ายบัญชีของโรงพยาบาล พร้อมทั้งต้องนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินจากแผนกบัญชี มามอบให้กับหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ ใบรายการส่งเงินและใบวางบิล เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่


          ปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว กลับอาศัยช่องว่างและโอกาสในการทำงาน ทำการทุจริตโดยการปลอมแปลงลายเซ็นของผู้รับเงินในแผนกบัญชีอย่างต่อเนื่องรวมจำนวนถึง 54 ครั้ง เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ จากนั้นได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,473,066.50 บาท

          เมื่อทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจสอบบัญชีและพบความผิดปกติ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบเบาะแสว่า นางสาวรักชนก หลบหนีมาซ่อนตัวและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงได้วางแผนนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและทำการจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด

          จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาจัดทำบันทึกการจับกุมที่ สภ.กระทุ่มแบน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา



โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 21:12:17 35,332 อ่าน
