ป้ายรับสมัครแม่บ้าน กลายเป็นไวรัลหลักล้าน เพราะตีความได้ 2 ความหมายเฉย

ป้ายรับสมัครแม่บ้าน ทำงานเป็นกะได้ กลายเป็นไวรัลหลักล้าน เพราะกำกวมเฉย ตีความได้ 2 ความหมาย มันคืออะไรเนี่ย
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 TikTok @kimnanny4 มีการลงภาพป้ายหน้าบ้านหลังหนึ่ง มีการเขียนเอาไว้ว่า "รับสมัครแม่บ้านรีสอร์ท ทำงานเป็นกะได้" ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่ถ้าอ่านดี ๆ อาจกลายเป็นความกำกวมทางภาษาได้
ความหมายแรก สามารถตีความได้ตรง ๆ คือ รับสมัครแม่บ้านที่สามารถทำงานเป็นกะเวลาที่ต่างกันได้
ส่วนความหมายที่สอง มาจากภาษาถิ่น คำว่า "เป็นกะได้" แปลว่า ทำงานเป็นก็ได้ ซึ่งความหมายแฝงทำให้กลายเป็นเรื่องฮา ๆ มีคนดูถึง 1.3 ล้านครั้ง
