ทนายแก้ว แย้มเหตุเสนาหอยปิดร้าน บทเรียนราคาแพง ชี้เลิกเถอะหากไม่สบายใจ

          ทนายแก้ว ส่งกำลังใจถึง เสนาหอย ลั่นเลิกเถอะหากไม่สบายใจ แย้มเป็นปัญหาหุ้นส่วน ยกเป็นบทเรียนราคาแพง จากร้านที่รักมาก จนวันนี้ยอมปิดร้าน 

ทนายแก้ว - เสนาหอย

          จากเรื่องราวที่ เสนาหอย ประกาศปิดร้านก๋วยเตี๋ยว พร้อมย้ำว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านอีก หากจะมีแฟรนไชส์หรือแผนธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ยังพูดถึงเรื่องนี้ว่า ตนได้ฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกัน และสงสารเขามากนั้น 

          ล่าสุด (1 มิถุนายน 2569) ทางฝั่ง ทนายแก้ว ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ พร้อมเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในฐานะที่เคยเป็นคนช่วยดูกฎหมาย/บัญชีให้ในตอนแรก ยืนยันว่าเสนาหอยรักร้านนี้มาก แต่เมื่อถึงวันที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ก็อยากจะบอกว่าให้เลิกทำเถอะหากไม่สบายใจ และตนจะเป็นกำลังใจให้เสมอ

          โดยระบุว่า "เมื่อกี้ได้โทรคุยกับพี่ เสนาหอย พี่หอยระบายยาวเลย !! บอกเลยตอนแรกผมเป็นคนช่วยดูกฎหมาย/บัญชี และทุกครั้งที่ได้ไปกิน ผมไปกินหลายครั้ง หรือผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ ก็จะเห็นพี่หอยอยู่ร้านตลอด  

          พี่หอยบอกว่า... แก้ว.. พี่ไป/พี่ทำก็เพราะพี่รักร้านนี้มาก พี่ตั้งใจใส่ใจทุกอย่าง พี่ยอมตื่นแต่เช้าทุกวัน และทุกครั้งที่ผมเห็นพี่หอยอยู่หน้าร้าน ถ่ายรูปกับลูกค้า รอบอกคิวลูกค้า บอกเลยว่าพี่หอยมีความสุขและเต็มที่มาก ๆ ๆ ไปร้านทุกวัน

          แต่มาถึงวันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไป เลิกเถอะทำไปก็ไม่สบายใจ ผมเป็นกำลังใจให้พี่หอยเสมอ"

          พร้อมกันนั้นยังติดแฮชแท็ก #บทเรียนราคาแพง #ปัญหาหุ้นส่วนเป็นปัญหาโลกแตก ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเสนาหอยเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนยืนยันว่าเคยไปใช้บริการ เสนาหอยบริการดีมาก พร้อมสนับสนุนให้ออกมาเปิดร้าน เปิดแบรนด์เป็นของตัวเองเลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ สาขาหลักเทพรักษ์-วัชรพล




