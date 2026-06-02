ไวรัลฮือฮา ทำยังไงเข้าโดนงูเหลือมงับตรงนี้ เผยความรู้สึก - เฉลยเหตุใช้เหล้ากรอกปาก

          เข้าห้องน้ำแล้วเจองู จะเอาตัวรอดจากเหตุงูเหลือมกินไข่ยังไง ทำไม่ให้หลุดทั้งพวง พร้อมเปิดใจหนุ่มจากคลิปไวรัล รู้สึกยังไง ทำไมเอาเหล้ากรอกปาก 

          เป็นสถานการณ์สะพรึงที่ใครก็ไม่อยากพบเจอ หากจู่ ๆ จะมีงูโผล่เข้ามาในห้องน้ำ ซึ่งหากใครเผลอนั่งส้วมแบบไม่ทันระวัง อาจเกิดเหตุถูกงูงับจนบาดเจ็บได้ ซึ่งล่าสุด (1 มิถุนายน 2569) ทางเพจ Nick Wildlife ก็ได้ออกมาเปิดคลิป แนะวิธีการช่วยเหลือตัวเองสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลาย ให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ "งูเหลือมกินไข่" จะทำยังไงไม่ให้หลุดออกมาทั้งยวง 

          โดยภายในคลิปเผยให้เห็นทีมงานคนหนึ่งซึ่งถูกงูเหลือมงับบริเวณเป้ากางเกง ซึ่งเจ้าตัวก็มีการแสดงสีหน้าท่าทางสุดเจ็บปวดและร้องเสียงดัง จากนั้นทางทีมจึงใช้วิธีเอาเหล้าเทใส่ปาก แต่ก็ถูกช็อตฟีลเมื่อคนที่ถูกงูกัดกลับกระดกเหล้าเทใส่ปากตัวเองซะอย่างนั้น จนเพื่อน ๆ ต้องรีบท้วงว่า "เฮ้ย ! ปากงู"

          จากนั้นเมื่อนำเหล้าดังกล่าวเทไปบริเวณปากงูเหลือม ก็พบว่างูค่อย ๆ คลายกรามและยอมปล่อยไปในที่สุด เรียกว่าช่วยไว้ได้ทั้งงูเหลือมและงูของทีมงาน  

          เมื่อคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล นิค อสรพิษวิทยา ก็ได้อธิบายว่า คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมทีมงานภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย โดยเป็นการสาธิตวิธีแก้ไขสถานการณ์ หากไปเข้าห้องน้ำทำธุระ แล้วเกิดถูกงูเหลือมฉกกัดบริเวณของลับ เนื่องจากงูเหลือมเป็นงูที่ฟันคมมาก หากกระชากอาจจะเกิดบาดแผลที่น่ากลัว ยิ่งเมื่อเป็นบริเวณนี้ ไข่อาจจะหลุดทั้งพวงได้

          โดยวิธีการแก้ไขคือ หากเรามีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้นำมาเทไปบริเวณปากงู เพราะไอระเหยของแอลกอฮอล์จะทำให้งูสำลักและยอมปล่อยปากในที่สุด 

          นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความรู้สึกของ หมีพูห์ ทีมงานที่มาสาธิต ว่าหลังเกิดเหตุรู้สึกยังไง แล้วเอาเหล้าเทเข้าปากเพื่ออะไร โดย หมีพูห์ เล่าว่า เรื่องเกิดเมื่อตนไปเข้าห้องน้ำแล้วกำลังรูดซิป จู่ ๆ งูก็พุ่งเข้ามางับเลย ยอมรับว่าหวาดเสียว

          ส่วนที่เอาเหล้าเทใส่ปากตัวเองก่อนนั้น เจ้าตัวตอบว่า "ย้อมใจครับ เดี๋ยวมันเจ็บครับ"  

          และเมื่อถามว่างูยอมปล่อยง่าย ๆ ไหม หมีพูห์ เผยว่า งูไม่ปล่อยง่าย ๆ หากยิ่งดึงก็จะยิ่งขย้ำ ที่เราร้องเสียงดังนั้นก็เพราะหวาดเสียว เรียกว่าในสถานการณ์นั้นเสียวสุด ๆ จนต้องขอย้อมใจ แล้วก็เสียดายเหล้าด้วยจึงขอกรอกปากตัวเองก่อนกรอกปากงูนั่นเอง

          ทั้งนี้ ทีมงานยังแนะนำว่า กรณีจะไปอาบน้ำแล้วเจองูในห้องน้ำ สามารถถอดผ้าขนหนูมากันตัวเราไว้ได้ งูจะไม่เห็นเราเพราะผ้ามันใหญ่ บังการมองเห็นของงูทั้งหมด จากนั้นจึงเคลื่อนตัวเองหนีออกไปทางประตู หรือจะใช้ผ้าคลุมงูก่อนวิ่งหนีก็ได้ หรือหากไม่มีผ้าแต่มีกะละมัง จะค่อย ๆ เอากะละมังมาครอบหัวงูไว้ก่อนก็ได้เช่นกัน







