ไวรัลฮือฮา ทำยังไงเข้าโดนงูเหลือมงับตรงนี้ เผยความรู้สึก - เฉลยเหตุใช้เหล้ากรอกปาก

เข้าห้องน้ำแล้วเจองู จะเอาตัวรอดจากเหตุงูเหลือมกินไข่ยังไง ทำไม่ให้หลุดทั้งพวง พร้อมเปิดใจหนุ่มจากคลิปไวรัล รู้สึกยังไง ทำไมเอาเหล้ากรอกปาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความรู้สึกของ หมีพูห์ ทีมงานที่มาสาธิต ว่าหลังเกิดเหตุรู้สึกยังไง แล้วเอาเหล้าเทเข้าปากเพื่ออะไร โดย หมีพูห์ เล่าว่า เรื่องเกิดเมื่อตนไปเข้าห้องน้ำแล้วกำลังรูดซิป จู่ ๆ งูก็พุ่งเข้ามางับเลย ยอมรับว่าหวาดเสียว
ส่วนที่เอาเหล้าเทใส่ปากตัวเองก่อนนั้น เจ้าตัวตอบว่า "ย้อมใจครับ เดี๋ยวมันเจ็บครับ"
และเมื่อถามว่างูยอมปล่อยง่าย ๆ ไหม หมีพูห์ เผยว่า งูไม่ปล่อยง่าย ๆ หากยิ่งดึงก็จะยิ่งขย้ำ ที่เราร้องเสียงดังนั้นก็เพราะหวาดเสียว เรียกว่าในสถานการณ์นั้นเสียวสุด ๆ จนต้องขอย้อมใจ แล้วก็เสียดายเหล้าด้วยจึงขอกรอกปากตัวเองก่อนกรอกปากงูนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
เป็นสถานการณ์สะพรึงที่ใครก็ไม่อยากพบเจอ หากจู่ ๆ จะมีงูโผล่เข้ามาในห้องน้ำ ซึ่งหากใครเผลอนั่งส้วมแบบไม่ทันระวัง อาจเกิดเหตุถูกงูงับจนบาดเจ็บได้ ซึ่งล่าสุด (1 มิถุนายน 2569) ทางเพจ Nick Wildlife ก็ได้ออกมาเปิดคลิป แนะวิธีการช่วยเหลือตัวเองสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลาย ให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ "งูเหลือมกินไข่" จะทำยังไงไม่ให้หลุดออกมาทั้งยวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
โดยภายในคลิปเผยให้เห็นทีมงานคนหนึ่งซึ่งถูกงูเหลือมงับบริเวณเป้ากางเกง ซึ่งเจ้าตัวก็มีการแสดงสีหน้าท่าทางสุดเจ็บปวดและร้องเสียงดัง จากนั้นทางทีมจึงใช้วิธีเอาเหล้าเทใส่ปาก แต่ก็ถูกช็อตฟีลเมื่อคนที่ถูกงูกัดกลับกระดกเหล้าเทใส่ปากตัวเองซะอย่างนั้น จนเพื่อน ๆ ต้องรีบท้วงว่า "เฮ้ย ! ปากงู"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
จากนั้นเมื่อนำเหล้าดังกล่าวเทไปบริเวณปากงูเหลือม ก็พบว่างูค่อย ๆ คลายกรามและยอมปล่อยไปในที่สุด เรียกว่าช่วยไว้ได้ทั้งงูเหลือมและงูของทีมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
เมื่อคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล นิค อสรพิษวิทยา ก็ได้อธิบายว่า คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมทีมงานภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย โดยเป็นการสาธิตวิธีแก้ไขสถานการณ์ หากไปเข้าห้องน้ำทำธุระ แล้วเกิดถูกงูเหลือมฉกกัดบริเวณของลับ เนื่องจากงูเหลือมเป็นงูที่ฟันคมมาก หากกระชากอาจจะเกิดบาดแผลที่น่ากลัว ยิ่งเมื่อเป็นบริเวณนี้ ไข่อาจจะหลุดทั้งพวงได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
โดยวิธีการแก้ไขคือ หากเรามีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ให้นำมาเทไปบริเวณปากงู เพราะไอระเหยของแอลกอฮอล์จะทำให้งูสำลักและยอมปล่อยปากในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความรู้สึกของ หมีพูห์ ทีมงานที่มาสาธิต ว่าหลังเกิดเหตุรู้สึกยังไง แล้วเอาเหล้าเทเข้าปากเพื่ออะไร โดย หมีพูห์ เล่าว่า เรื่องเกิดเมื่อตนไปเข้าห้องน้ำแล้วกำลังรูดซิป จู่ ๆ งูก็พุ่งเข้ามางับเลย ยอมรับว่าหวาดเสียว
ส่วนที่เอาเหล้าเทใส่ปากตัวเองก่อนนั้น เจ้าตัวตอบว่า "ย้อมใจครับ เดี๋ยวมันเจ็บครับ"
และเมื่อถามว่างูยอมปล่อยง่าย ๆ ไหม หมีพูห์ เผยว่า งูไม่ปล่อยง่าย ๆ หากยิ่งดึงก็จะยิ่งขย้ำ ที่เราร้องเสียงดังนั้นก็เพราะหวาดเสียว เรียกว่าในสถานการณ์นั้นเสียวสุด ๆ จนต้องขอย้อมใจ แล้วก็เสียดายเหล้าด้วยจึงขอกรอกปากตัวเองก่อนกรอกปากงูนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
ทั้งนี้ ทีมงานยังแนะนำว่า กรณีจะไปอาบน้ำแล้วเจองูในห้องน้ำ สามารถถอดผ้าขนหนูมากันตัวเราไว้ได้ งูจะไม่เห็นเราเพราะผ้ามันใหญ่ บังการมองเห็นของงูทั้งหมด จากนั้นจึงเคลื่อนตัวเองหนีออกไปทางประตู หรือจะใช้ผ้าคลุมงูก่อนวิ่งหนีก็ได้ หรือหากไม่มีผ้าแต่มีกะละมัง จะค่อย ๆ เอากะละมังมาครอบหัวงูไว้ก่อนก็ได้เช่นกัน