ดราม่า ยูทูบเบอร์ควบรถหรู โซ้ยข้าวท้าระบบออโต้ไพลอต คนสวดยับ เท้าไม่แตะเบรก

ดราม่า ยูทูบเบอร์ขับรถหรู เปิดออโต้ไพลอต - ยกขาโซ้ยข้าว สุดท้าทายระบบ ทัวร์สวดยับ ขับขี่สุดประมาท อันตราย ซัดทำเท่แบบพาคนอื่นซวย
กลายเป็นดราม่าในประเด็นความปลอดภัยด้านการขับขี่ เมื่องยูทูบเบอร์หนุ่มรายหนึ่งออกมาปล่อยคลิป เปิดโหมดออโต้ไพลอตของรถยนต์ไฟฟ้าค่ายดัง ปล่อยให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขณะที่ตัวเองนั่งโซ้ยข้าวสบายใจ โดยทั้ง 2 มือถือชามและช้อน ไม่แตะพวงมาลัย ขณะที่ขาทั้ง 2 ข้างยกขึ้นมานั่งขัดสมาธิบนเบาะ
ขณะที่ภายในคลิประบุข้อความว่า "ตอนนั้นซื้อมา 2.8 ล้าน แต่ตอนนี้ถูกมากเหลือล้านเดียว แถมระบบทันสมัยกว่ามาก รู้สึกนอยมาก"
ทั้งนี้ จากคลิปจะพบว่ารถคันดังกล่าวขับอยู่ที่ระดับความเร็วประมาณหนึ่ง แต่จากสภาพของยูทูบเบอร์หนุ่มที่ปล่อยพวงมาลัยทั้ง 2 มือ ขาทั้ง 2 ข้างไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมแตะเบรกหรือคันเร่ง ตลอดจนสายตาที่ไม่ได้โฟกัสอยู่กับถนนตรงหน้า ก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ มองว่าเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่อันตราย ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมเบรก และมองว่าเป็นการขับขี่โดยประมาท
บางคนยังชี้ด้วยว่าแม้จะใช้โหมดออโต้ไพลอตช่วยขับ แต่ก็ไม่น่าจะไว้ใจระบบเต็มร้อยแบบนั้น การทำแบบนี้ไม่ได้อันตรายแค่ตัวเองคนเดียว แต่ยังอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยเช่นกัน
แต่ก็ยังมีบางกระแสที่ออกมาตอบโต้กลุ่มผู้วิจารณ์ มองว่าคนที่ดราม่าคือยังไม่เข้าใจกลไกของรถ พร้อมชวนให้มาลองขับแบบนี้ที่ต่างประเทศดู