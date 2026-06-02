ตูมสนั่น ! นาทีโรงงานดอกไม้ไฟระเบิดที่มอลตา แรงอัดหลาย กม. พบเจ็บ 2 คน

ตูมสนั่น โรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิด พบบาดเจ็บ 2 ราย โชคดีไม่มีคนในโรงงาน ชี้ยังมีระเบิดต่อเนื่องหลังเกิดระเบิดรอบแรก
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟทางตอนเหนือของประเทศมอลตา แรงระเบิดสร้างความเสียหายต่ออาคารต่าง ๆ ในรัศมีหลายกิโลเมตรโดยรอบ อย่างไรก็ตาม นับว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีคนงานอยู่ภายในโรงงานตอนเกิดเหตุ แต่มีรายงานว่าพบชาย 2 คนที่อยู่ในทุ่งใกล้ ๆ ได้รับบาดเจ็บ
จากรายงานของยูโรนิวส์ พบว่า เหตุระเบิดรุนแรงที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน โดยการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6.35 น. ตามมาด้วยการระเบิดครั้งที่ 2 ซึ่งมีความรุนแรงกว่า แรงระเบิดทำให้ตัวอาคารสั่งสะเทือนและกระจกแตก มีกลุ่มควันพวยพุ่งสูงในท้องฟ้า
ขณะที่สื่อท้องถิ่นระบุว่า ยังมีการระเบิดเล็ก ๆ เกิดขึ้นอีกหลายชั่วโมงหลังจากการระเบิดครั้งแรก โดยหลังเกิดเหตุ ทางนายกรัฐมนตรีของมอลตา ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดดังกล่าว
