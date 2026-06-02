สามีเกศ ฟาด 2 นักเล่าเรื่องผี ลั่นคู่นี้ศีลเสมอกัน - คนดูสุดอึ้ง แฉดูดวงไป มีอะไรไป

เกศ สาวไส้ ทองใหม่ คบซ้อน จะดูดวงไปด้วย ทำเรื่องอย่างว่าไปด้วย - ทองใหม่ โฟนอินโต้ ใครกันแน่คบซ้อน ซัดอีกฝ่ายมีผัว ยังอยู่ร่วมบ้าน เพิ่งประกาศจบสัมพันธ์กลางโหนกระแส
ล่าสุด (2 มิถุนายน 2569) เกศ ผู้เสียหายที่ระบุว่าถูกทองใหม่คุกคามด้วยการแอบถ่ายตอนนอนหลับ และตอนอยู่กันสองต่อสองเพื่อนำมาแบล็กเมล ได้มาพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 พร้อมด้วย หน่อย เจริญกรุง นักเล่าเรื่องผีที่มีประสบการณ์ พร้อมกับ ทนายตุ๋ย ที่มาทำหน้าที่เป็นทนายคนกลาง
หลังจากที่เธอฝากรุ่นน้องไปเตือนทองใหม่ เขาก็โทร. กลับมาหาเธอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายหลังเหตุการณ์นั้น ทองใหม่บอกว่ารู้สึกประทับใจที่เธอมาช่วยเหลือ และได้มีโอกาสเจอตัวจริงกันครั้งแรกในกิจกรรมของเดอะช็อค เขาเดินเข้ามาทัก จากนั้นก็มีการพูดคุยกันต่อเนื่อง ในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดว่าเขามาจีบ และตอนที่เจอกันก็มีผู้หญิงที่เธอเข้าใจว่าเป็นภรรยาของทองใหม่อยู่ด้วย
กระทั่งวันหนึ่ง ทองใหม่ส่งข้อความสารภาพว่า รู้สึกดีกับเธอตั้งแต่ตอนที่มาเตือนเรื่องโดนหลอก แต่ตอนนั้นไม่กล้าแสดงออก และมีการใช้ข้อความบอกอีกว่า "ถ้าพี่เอาชอล์กกันแมลงสาบมาขีดผมก็จะไม่ข้ามไป" ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย มองว่าเป็นเหมือนการหยั่งเชิง ว่าถ้าเธอไม่ขีดเส้น เขาก็พร้อมจะข้ามมา
หลังจากนั้นทองใหม่ยังเดินหน้าจีบเรื่อย ๆ เกศเคยด่าและพยายามไล่เขาไปประมาณ 60 วัน เพราะทราบว่าเขามีแฟนแล้ว ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
แต่จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อเขาใช้เรื่องธรรมะมาดึงดูด มีการส่งลิงก์บรรยายเรื่องธรรมะมาให้เธอฟัง นับจากนั้นเธอก็เริ่มเปลี่ยนท่าที ไม่กล้าด่าเขา จนทองใหม่หยอกว่า รู้แบบนี้คงส่งเรื่องธรรมะให้ตั้งแต่แรกแล้ว
หลังจากนั้นทองใหม่ก็เดินหน้าจีบอย่างเข้มข้น เริ่มไปปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ ในทุกรายการที่เกศมาเล่าเรื่องผี ทั้งที่ปกติเขาไม่ค่อยเปิดตัวออกสื่อ และยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ สุดท้ายทองใหม่ก็ตัดสินใจไปเลิกกับผู้หญิงอีกคน แล้วก็มาคบกับเธอ
เธอเคยพาคนรู้จักไปหาหมอ แต่ทองใหม่ยังอาละวาด บังคับให้ต่อสายไปต่อว่าน้องคนนั้นอย่างรุนแรง แม้ช่วงนั้นทั้งคู่จะห่างกันแล้วก็ตาม
เธอยอมรับว่ามีการไปมาหาสู่กันทั้งที่คอนโดของเขาและบ้านของเธอ และต่อมาก็เพิ่งทราบความลับ เมื่อทองใหม่มาสารภาพว่ามีลูกอยู่แล้ว 1 คน จากภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันและอยู่คนละจังหวัด ไม่ใช่คนที่เลิกไปก่อนหน้า
ทองใหม่อ้างว่าตัวเองแยกทางกับภรรยามา 4-5 ปีแล้ว ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิต และอ้างว่าอดีตภรรยาสร้างหนี้สินไว้มากจนเขาแบกไม่ไหว
ทั้งนี้ เมื่อเกศทราบความจริงก็ต้องการจะเลิก เพราะกังวลเรื่องที่ฝ่ายภรรยามีทะเบียนสมรส แต่ทองใหม่กลับพยายามรั้งไว้ อ้างว่าอยู่ในขั้นตอนทำสัญญาหย่าและจัดแจงเรื่องทรัพย์สินให้เรียบร้อย และพยายามทำให้เธอมั่นใจด้วยการบอกว่า ฝั่งเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้ว และจะเร่งรัดขอเธอแต่งงาน โดยมีการพูดถึงการซื้อแหวนแต่งงานและการจัดงานเล็ก ๆ ในกลุ่มนักเล่าเรี่องผี ทำให้เธอตกลงที่จะสานความสัมพันธ์ต่อ เพื่อรอเอกสารการหย่า
นอกจากเรื่องความรัก ทั้งคู่ยังทำธุรกิจด้วยกัน เป็นการทำคลาสปรุงน้ำหอมที่เธอลงทุนให้ 50,000 บาท แต่ระหว่างที่เตรียมคลาส ปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์ลูกของทองใหม่โดยไม่รู้ตัว และเกิดอาหารตกเลือด แต่ทางทองใหม่ไม่เชื่อ ยืนยันว่าไม่น่าเป็นไปได้
เธอยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้ไปหาหมอ แต่มั่นใจในอาการตัวเอง เพราะเคยมีประสบการณ์ภาวะแท้งคุกคามมาก่อน แต่ในส่วนนี้ หนุ่ม กรรชัย ย้ำว่า เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยัน ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายในส่วนนี้ด้วย
กระทั่งในที่สุดเธอก็ต้องการจบความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด แต่ฝ่ายชายไม่ยอม และเริ่มใช้การข่มขู่ อ้างว่ามีภาพลับของเธอและส่งมาให้ดู พร้อมบอกว่า "ถ้าเห็นแล้วจะหลอนกว่านี้" ทำให้เธอตัดสินใจออกมาแจ้งความ พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรม
ทั้งนี้ เกศ เผยว่า ได้รู้ข้อมูลมาว่าทองใหม่มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันมากมาย ภรรยาของเขาบอกว่าในรอบ 1 ปี มีเป็นสิบคน ทำให้เธอนึกถึงกลุ่มซาแซงที่มาตามคุกคาม
ส่วนวันนี้ที่ออกมาเปิดเผยเพราะอยากให้สังคมได้รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของเขา ซึ่งฉากหน้าดูเป็นคนธรรมะธัมโม แต่เบื้องหลังรักษาศีล 5 ไม่ได้
จุดที่ตนผิดคือความคลุมเครือใน 4 เดือนแรก ตนไปเคลียร์กับแม่ของลูกเรียบร้อย ยอมรับว่าเพิ่งบอกเกศตอนที่เขามาถาม แต่ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าตัวเองกับสามีไม่ได้มีอะไรกันแล้ว
ตั้งแต่รู้จักกันจนวันนี้ยังไม่เคยเห็นหลักฐานเลยว่าสามีออกจากบ้าน แม้จะมีคลิปที่ได้ยินเสียงสามีบอกว่าจะออกจากบ้าน แต่ก็ไม่เคยเห็นหลักฐานว่าออกไปจริง แถมเกศยังตัดช่องทางทำมาหากินของสามีจนหมด
นอกจากนี้เกศยังถูกสามีติด AirTag ใส่รถ แสดงให้เห็นว่าสามียังตามอยู่ เกศก็ยอมรับว่าสามีน่าจะเป็นคนเอามาใส่รถ
อีกทั้งยังมีประเด็นที่เกศอ้างว่า ทองใหม่เคยขอให้เธออยู่ด้วยขณะดูดวงให้ลูกดวงทางออนไลน์ โดยอ้างว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิในการดูดวง สามารถดูดวงไปด้วยและมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยได้ แต่เธอปฏิเสธ ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับอึ้งว่ามันจะทำได้ยังไง ที่ดูดวงไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วย
ซึ่งในส่วนนี้ ทองใหม่ ชี้ว่า "ก็เขาเป็นฝ่ายจับผมเอง" และยังมีรสนิยมเหมือนกัน บางคนชอบเอาต์ดอร์ตนยังไม่เอามาพูดเลย เดี๋ยวจะหาว่าตนไม่ให้เกียรติอีก มันเป็นเรื่องส่วนตัว จริง ๆ ไม่ควรนำมาพูด
ส่วนเรื่องแบล็กเมลด้วยรูปก็ไม่ได้โป๊ มีผ้าห่มอยู่ ตนส่งให้ฝ่ายหญิงดูเฉย ๆ ว่าเขานอนแบบนี้ และยืนยันว่าลบรูปไปแล้วตอนที่ฝ่ายหญิงขอ ที่ตอนนั้นบอกเธอว่าไม่ลบ เพราะหลอกเล่นเฉย ๆ
และขอปฏิเสธเรื่องมีอะไรกับลูกดวง ทองใหม่ ชี้ว่า ลูกดวงตนแทบจะครึ่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศ ตนต้องนั่งเครื่องบินไปมีอะไรกับลูกดวงเหรอ แล้วเรื่องที่อ้างว่าปีนึงมี 10 คน ได้ไปถามอดีตภรรยาของตนหรือยัง หรือแค่เป็นเรื่องที่ทั้งคู่เมาท์กันแล้วเอามาโจมตีตน
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายรายการ โจ สามีของเกศ ได้ส่งข้อความเข้ามาขอให้ช่วยอ่านออกอากาศ ระบุว่า ตนขอพูดไม่เยอะเพราะจะทำร้ายความรู้สึกของลูก ๆ ตนพูดได้แค่ว่าทั้งสองคนนี้ศีลเสมอกัน ถึงลากกันมาถึงจุดนี้ได้ ขอแจ้งผ่านพี่หนุ่มเลยว่า จากนี้ไปตนและเกศไม่มีส่วนผูกพันใด ๆ กันอีก ผลของการกระทำของเขา เขาต้องรับผลกรรมเองทั้งหมด รบกวนทีมงานหน่อย เพราะถ้ารายการจบ โอกาสของตนคงไม่มีแล้ว
จากกรณีมีดราม่าอื้อฉาวเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องผี มีการแอบถ่ายหวังแบล็กเมล หลังฝ่ายหญิงเตรียมขอเลิก ซึ่งทางฝั่ง ทองใหม่ เดอะช็อค ได้ออกมาชี้แจงว่ากระแสข่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความจริง ยืนยันว่าได้เคลียร์กับคู่กรณีไปแล้ว ไม่รู้อีกฝั่งมีเจตนาอะไรที่ออกมาทำแบบนี้
ล่าสุด (2 มิถุนายน 2569) เกศ ผู้เสียหายที่ระบุว่าถูกทองใหม่คุกคามด้วยการแอบถ่ายตอนนอนหลับ และตอนอยู่กันสองต่อสองเพื่อนำมาแบล็กเมล ได้มาพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 พร้อมด้วย หน่อย เจริญกรุง นักเล่าเรื่องผีที่มีประสบการณ์ พร้อมกับ ทนายตุ๋ย ที่มาทำหน้าที่เป็นทนายคนกลาง
โดย เกศ เล่าว่า เธออยู่ในวงการเล่าเรื่องผีมาประมาณ 1 ปีเศษ ขณะที่ ทองใหม่ เข้าวงการมาก่อนเธอ ตัวเธอรู้จักเขาครั้งแรกในฐานะแฟนคลับที่ติดตามผลงานการเล่าเรื่องของเขา ต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่เธอต้องการเตือนทองใหม่ให้ระวังบุคคลหนึ่งที่เข้ามาในคราบนักเล่าและแฟนคลับเพื่อหลอกเอาเงิน ซึ่งเธอเคยเป็นเหยื่อถูกหลอกมาก่อน
หลังจากที่เธอฝากรุ่นน้องไปเตือนทองใหม่ เขาก็โทร. กลับมาหาเธอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายหลังเหตุการณ์นั้น ทองใหม่บอกว่ารู้สึกประทับใจที่เธอมาช่วยเหลือ และได้มีโอกาสเจอตัวจริงกันครั้งแรกในกิจกรรมของเดอะช็อค เขาเดินเข้ามาทัก จากนั้นก็มีการพูดคุยกันต่อเนื่อง ในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดว่าเขามาจีบ และตอนที่เจอกันก็มีผู้หญิงที่เธอเข้าใจว่าเป็นภรรยาของทองใหม่อยู่ด้วย
กระทั่งวันหนึ่ง ทองใหม่ส่งข้อความสารภาพว่า รู้สึกดีกับเธอตั้งแต่ตอนที่มาเตือนเรื่องโดนหลอก แต่ตอนนั้นไม่กล้าแสดงออก และมีการใช้ข้อความบอกอีกว่า "ถ้าพี่เอาชอล์กกันแมลงสาบมาขีดผมก็จะไม่ข้ามไป" ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย มองว่าเป็นเหมือนการหยั่งเชิง ว่าถ้าเธอไม่ขีดเส้น เขาก็พร้อมจะข้ามมา
หลังจากนั้นทองใหม่ยังเดินหน้าจีบเรื่อย ๆ เกศเคยด่าและพยายามไล่เขาไปประมาณ 60 วัน เพราะทราบว่าเขามีแฟนแล้ว ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
แต่จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อเขาใช้เรื่องธรรมะมาดึงดูด มีการส่งลิงก์บรรยายเรื่องธรรมะมาให้เธอฟัง นับจากนั้นเธอก็เริ่มเปลี่ยนท่าที ไม่กล้าด่าเขา จนทองใหม่หยอกว่า รู้แบบนี้คงส่งเรื่องธรรมะให้ตั้งแต่แรกแล้ว
หลังจากนั้นทองใหม่ก็เดินหน้าจีบอย่างเข้มข้น เริ่มไปปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ ในทุกรายการที่เกศมาเล่าเรื่องผี ทั้งที่ปกติเขาไม่ค่อยเปิดตัวออกสื่อ และยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ สุดท้ายทองใหม่ก็ตัดสินใจไปเลิกกับผู้หญิงอีกคน แล้วก็มาคบกับเธอ
ช่วงแรกที่คบกัน เกศประทับใจในตัวทองใหม่มาก เพราะเขาแสดงภาพลักษณ์ที่ดี ชอบเข้าวัด สอนเธอนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอแพ้ทาง และจะคอยติดตามเธอไปทุกที่ที่มีกิจกรรมงานเรื่องผี แต่ปัญหาเริ่มเกิดเมื่อเขาแสดงอาการหึงหวงรุนแรง ไม่ชอบให้นักเล่าเรื่องผีผู้ชายเข้ามาใกล้เธอ และสั่งห้ามเธอถ่ายรูปกับผู้ชายคนอื่น
เธอเคยพาคนรู้จักไปหาหมอ แต่ทองใหม่ยังอาละวาด บังคับให้ต่อสายไปต่อว่าน้องคนนั้นอย่างรุนแรง แม้ช่วงนั้นทั้งคู่จะห่างกันแล้วก็ตาม
เธอยอมรับว่ามีการไปมาหาสู่กันทั้งที่คอนโดของเขาและบ้านของเธอ และต่อมาก็เพิ่งทราบความลับ เมื่อทองใหม่มาสารภาพว่ามีลูกอยู่แล้ว 1 คน จากภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันและอยู่คนละจังหวัด ไม่ใช่คนที่เลิกไปก่อนหน้า
ทองใหม่อ้างว่าตัวเองแยกทางกับภรรยามา 4-5 ปีแล้ว ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิต และอ้างว่าอดีตภรรยาสร้างหนี้สินไว้มากจนเขาแบกไม่ไหว
ทั้งนี้ เมื่อเกศทราบความจริงก็ต้องการจะเลิก เพราะกังวลเรื่องที่ฝ่ายภรรยามีทะเบียนสมรส แต่ทองใหม่กลับพยายามรั้งไว้ อ้างว่าอยู่ในขั้นตอนทำสัญญาหย่าและจัดแจงเรื่องทรัพย์สินให้เรียบร้อย และพยายามทำให้เธอมั่นใจด้วยการบอกว่า ฝั่งเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้ว และจะเร่งรัดขอเธอแต่งงาน โดยมีการพูดถึงการซื้อแหวนแต่งงานและการจัดงานเล็ก ๆ ในกลุ่มนักเล่าเรี่องผี ทำให้เธอตกลงที่จะสานความสัมพันธ์ต่อ เพื่อรอเอกสารการหย่า
นอกจากเรื่องความรัก ทั้งคู่ยังทำธุรกิจด้วยกัน เป็นการทำคลาสปรุงน้ำหอมที่เธอลงทุนให้ 50,000 บาท แต่ระหว่างที่เตรียมคลาส ปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์ลูกของทองใหม่โดยไม่รู้ตัว และเกิดอาหารตกเลือด แต่ทางทองใหม่ไม่เชื่อ ยืนยันว่าไม่น่าเป็นไปได้
เธอยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้ไปหาหมอ แต่มั่นใจในอาการตัวเอง เพราะเคยมีประสบการณ์ภาวะแท้งคุกคามมาก่อน แต่ในส่วนนี้ หนุ่ม กรรชัย ย้ำว่า เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยัน ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายในส่วนนี้ด้วย
กระทั่งในที่สุดเธอก็ต้องการจบความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด แต่ฝ่ายชายไม่ยอม และเริ่มใช้การข่มขู่ อ้างว่ามีภาพลับของเธอและส่งมาให้ดู พร้อมบอกว่า "ถ้าเห็นแล้วจะหลอนกว่านี้" ทำให้เธอตัดสินใจออกมาแจ้งความ พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรม
ทั้งนี้ เกศ เผยว่า ได้รู้ข้อมูลมาว่าทองใหม่มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันมากมาย ภรรยาของเขาบอกว่าในรอบ 1 ปี มีเป็นสิบคน ทำให้เธอนึกถึงกลุ่มซาแซงที่มาตามคุกคาม
ส่วนวันนี้ที่ออกมาเปิดเผยเพราะอยากให้สังคมได้รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของเขา ซึ่งฉากหน้าดูเป็นคนธรรมะธัมโม แต่เบื้องหลังรักษาศีล 5 ไม่ได้
ทองใหม่โฟนอิน ลั่นใครกันแน่คบซ้อน แฉคืนเรื่องรสนิยม
อย่างไรก็ตาม ต่อมา ทองใหม่ โฟนอินเข้ามาชี้แจงในรายการ บอกว่า ฝ่ายหญิงต่างหากที่มีสามีแล้ว โดยชี้ว่าความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงตั้งแต่ต้น โดยฝ่ายหญิงอ้างกับคนในกลุ่มนักเล่าผีและเพื่อน ๆ ทุกคนว่า เลิกกับสามีแล้ว ไม่ได้มีอะไรกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกัน นอนกันคนละห้อง ตนก็เชื่อเขาและเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อ
จุดที่ตนผิดคือความคลุมเครือใน 4 เดือนแรก ตนไปเคลียร์กับแม่ของลูกเรียบร้อย ยอมรับว่าเพิ่งบอกเกศตอนที่เขามาถาม แต่ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าตัวเองกับสามีไม่ได้มีอะไรกันแล้ว
ทองใหม่ เผยว่า เกศเคยเล่าว่าสามีตัวเองไม่ได้เรื่อง เอาแต่เกาะเธอกิน เขาชอบคนทำมาหากินแบบตน หลังจากนั้นเลยกลายเป็นว่าเราน่าจะไปกันได้ เพราะสิ่งที่คุณขาด เราเติมได้ สิ่งที่เราขาดคุณก็น่าจะเติมได้ จึงสานความสัมพันธ์กัน โดยย้ำว่าตนเองเคลียร์ตั้งแต่เข้าเดือนที่ 4 แถมภรรยาของตนยังโพสต์ออกสื่อว่าความสัมพันธ์จบกันแล้ว ในขณะที่เกศไม่เคยมีหลักฐานว่าสามีออกจากบ้านเมื่อไหร่
ตั้งแต่รู้จักกันจนวันนี้ยังไม่เคยเห็นหลักฐานเลยว่าสามีออกจากบ้าน แม้จะมีคลิปที่ได้ยินเสียงสามีบอกว่าจะออกจากบ้าน แต่ก็ไม่เคยเห็นหลักฐานว่าออกไปจริง แถมเกศยังตัดช่องทางทำมาหากินของสามีจนหมด
นอกจากนี้เกศยังถูกสามีติด AirTag ใส่รถ แสดงให้เห็นว่าสามียังตามอยู่ เกศก็ยอมรับว่าสามีน่าจะเป็นคนเอามาใส่รถ
อีกทั้งยังมีประเด็นที่เกศอ้างว่า ทองใหม่เคยขอให้เธออยู่ด้วยขณะดูดวงให้ลูกดวงทางออนไลน์ โดยอ้างว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิในการดูดวง สามารถดูดวงไปด้วยและมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยได้ แต่เธอปฏิเสธ ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับอึ้งว่ามันจะทำได้ยังไง ที่ดูดวงไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วย
ซึ่งในส่วนนี้ ทองใหม่ ชี้ว่า "ก็เขาเป็นฝ่ายจับผมเอง" และยังมีรสนิยมเหมือนกัน บางคนชอบเอาต์ดอร์ตนยังไม่เอามาพูดเลย เดี๋ยวจะหาว่าตนไม่ให้เกียรติอีก มันเป็นเรื่องส่วนตัว จริง ๆ ไม่ควรนำมาพูด
ยันไม่ได้แบล็กเมล ปฏิเสธเรื่องมีอะไรกับลูกดวง
ส่วนเรื่องแบล็กเมลด้วยรูปก็ไม่ได้โป๊ มีผ้าห่มอยู่ ตนส่งให้ฝ่ายหญิงดูเฉย ๆ ว่าเขานอนแบบนี้ และยืนยันว่าลบรูปไปแล้วตอนที่ฝ่ายหญิงขอ ที่ตอนนั้นบอกเธอว่าไม่ลบ เพราะหลอกเล่นเฉย ๆ
และขอปฏิเสธเรื่องมีอะไรกับลูกดวง ทองใหม่ ชี้ว่า ลูกดวงตนแทบจะครึ่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศ ตนต้องนั่งเครื่องบินไปมีอะไรกับลูกดวงเหรอ แล้วเรื่องที่อ้างว่าปีนึงมี 10 คน ได้ไปถามอดีตภรรยาของตนหรือยัง หรือแค่เป็นเรื่องที่ทั้งคู่เมาท์กันแล้วเอามาโจมตีตน
สามีเกศ สรุปจบ 2 คนนี้ศีลเสมอกัน
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายรายการ โจ สามีของเกศ ได้ส่งข้อความเข้ามาขอให้ช่วยอ่านออกอากาศ ระบุว่า ตนขอพูดไม่เยอะเพราะจะทำร้ายความรู้สึกของลูก ๆ ตนพูดได้แค่ว่าทั้งสองคนนี้ศีลเสมอกัน ถึงลากกันมาถึงจุดนี้ได้ ขอแจ้งผ่านพี่หนุ่มเลยว่า จากนี้ไปตนและเกศไม่มีส่วนผูกพันใด ๆ กันอีก ผลของการกระทำของเขา เขาต้องรับผลกรรมเองทั้งหมด รบกวนทีมงานหน่อย เพราะถ้ารายการจบ โอกาสของตนคงไม่มีแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส