ลูกค้าร้องเรียนร้านบะหมี่ชื่อดัง หลังถูกเรียกเก็บค่าอาหารเพิ่ม 5 บาท เมื่อเลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส ขณะที่โซเชียลวิจารณ์สนั่น
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ภายหลังจากโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าคิดค่าอาหารในราคาสูงขึ้นสำหรับลูกค้าที่เลือกชำระเงินผ่านโครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีสมาชิกในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค ได้โพสต์ระบุว่า ร้านค้าแห่งหนึ่งมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการสั่งอาหาร แต่กลับแจ้งรายละเอียดราคาในขั้นตอนชำระเงิน โดยเจ้าของร้านแจ้งลูกค้าว่า หากชำระเงินตามปกติ ราคาเมนูข้าวหมูกรอบอยู่ที่ 50 บาท แต่หากเลือกสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะถูกคิดราคา 55 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5 บาท จากราคาปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุ้มครองผู้บริโภค
ผู้โพสต์ยังแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติดังกล่าว โดยมองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมระบุว่า มีนิสิตจำนวนมากได้รับผลกระทบจากกรณีลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนะนำให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ เช่น
- เป็นกันแบบนี้หลายร้านค่ะ แจ้งได้ค่ะ และก็กินแม่งแค่ครั้งเดียวพอ
- ก็เห็นเป็นแบบนี้มาทุกโครงการในหลาย ๆ ร้าน
- ร้านค้าก็ได้เงินเต็มจำนวนนี่จะมาคิดบวกเพิ่มทำไม
- ตลาดแถวบ้านเงินสด 50 สแกนไทยพลัส 60 บาทค่ะ
- เฮียมากก
- แจ้งความได้ครับ จากพ่อค้าด้วยกัน บอกเลย เรื่องนี้โดนจับได้เลย