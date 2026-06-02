นาทีชีวิต ฟ้าผ่าไรเดอร์บนสะพานรัชวิภา หลังขี่ฝ่าฝน พบสร้อยขาด-ตัวมีรอยไหม้
            นาทีชีวิต ฟ้าผ่าไรเดอร์บนสะพานรัชวิภา หลังขี่รถฝ่าฝน ทำรถคว่ำ อาการหนัก พบมีรอยไหม้ตามตัว สร้อยขาดทั้งเส้น

            วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เพจ เรารักด่านตรวจ รายงานว่า เมื่อเวลา 15.40 น. เกิดเหตุฟ้าผ่าใส่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลางสายฝน บนสะพานยกระดับรัชวิภา มุ่งหน้าไปยังแยกโยธิน ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำทันที 
            
            หลังจากเกิดเหตุ อาสาสมัครกู้ภัยและทีมกู้ชีพได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พบว่าตามร่างกายมีรอยไหม้จากฟ้าผ่า อาการสาหัส จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักด่านตรวจ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักด่านตรวจ

            ต่อมา JS100 Radio มีรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น พบแผลที่คอ รอยไหม้ที่ใบหู และตรงศีรษะ สร้อยคอซึ่งเป็นสร้อยสแตนเลสขาดทั้งเส้น ตัวพระหล่นอยู่ที่อก 
            
            ขณะที่เพจ เฮียขับรถ ได้เผยคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพช่วงเวลาดังกล่าวไว้ได้ โดยพบว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก และทันใดนั้นจู่ ๆ ก็มีสายฟ้าผ่าเปรี้ยวใส่ไรเดอร์ จนล้มไปกลางถนนทั้งคนทั้งรถ เคราะห์ดีที่รถเก๋งซึ่งขับตามมาเหยียบเบรกทัน ทำให้ไม่เหยียบทับผู้บาดเจ็บ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฮียขับรถ

นาทีชีวิต ฟ้าผ่าไรเดอร์บนสะพานรัชวิภา หลังขี่ฝ่าฝน พบสร้อยขาด-ตัวมีรอยไหม้ โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 19:21:58
