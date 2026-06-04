สลด 21 ชีวิต ไฟไหม้ รร. อินเดีย คร่าผู้ป่วยที่มารักษาตัว พลเมืองดีเล่านาทีสะเทือนใจ

สลด 21 ศพ เหยื่อไฟไหม้โรงแรมในอินเดีย บาดเจ็บหลายสิบราย เร่งสอบสวนหาสาเหตุ ถูกเปิดเป็นที่พักกลุ่มผู้ป่วยและญาติที่มารักษาตัว ในโรงพยาบาลเอกชน
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรม Flourish Stay B&B ซึ่งตั้งอยู่ย่านมาลวิยา นาการ์ ทางตอนใต้ของกรุงเดลี ประเทศอินเดีย เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบชีวิต โดยพบว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ ขณะที่เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ
ภาพจาก ARUN SANKAR / AFP
เหตุเพลิงไหม้อาคารสูงหลายชั้นดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทำให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยพบว่าอาคารแห่งนี้ถูกเปิดให้บริการเป็นที่พักพร้อมอาหารเช้า (B&B) สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้ ๆ ขณะที่ผู้ประสบเหตุหลายรายเป็นชาวต่างชาติ จากประเทศแถบเอเชียใต้ เอเชียกลาง และแอฟริกา ซึ่งเดินทางมารับการรักษาพยาบาลหรือมาอยู่เป็นเพื่อนญาติที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
ภาพจาก X @Saurabh_MLAgk
ในขณะที่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามีผู้อยู่ในอาคารขณะเกิดไฟไหม้กี่คน รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างเป็นทางการ แต่พบว่ามีมากกว่า 40 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่ง เล่าถึงช่วงเวลาที่ได้เข้าไปในอาคารกับสื่อบีบีซีฮินดี ระบุว่า ตนพบเห็นคนที่หมดสติอยู่จำนวนมาก โดยบ้างก็อยู่ใต้เตียงในห้องพัก และมีบางส่วนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Saurabh_MLAgk
ยังมีพลเมืองดีอีกรายซึ่งอยู่ในกลุ่มแรก ๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือ เล่าถึงภาพสะเทือนใจที่เกิดขึ้น เมื่อเขาเจอศพของคู่รักที่กำลังกอดกันอยู่ในห้องน้ำ
ภาพจาก X @Saurabh_MLAgk
ขณะที่เจ้าของร้านขายผ้าห่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมที่ไฟไหม้ เล่าว่าตนต้องนำผ้าห่มมากองไว้บนพื้นเพื่อรองรับคนที่กระโดดหนีตายลงมาจากอาคาร โดยพบว่ามีคนพยายามกระโดดลงมาหลายคน ซึ่งบางส่วนรอดชีวิต
ในขณะที่ประเทศอินเดียมักเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยของอาคารที่ไม่เคร่งครัด ปัญหามักเกิดจากการตรวขสอบที่หละหลวม ระบบไฟฟ้าที่ชำรุด และอาคารซึ่งถูกใช้งานนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุญาต แต่เหตุไฟไหม้ครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในไฟไหม้รุนแรงที่สุดในกรุงเดลีในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ภาพจาก X @Saurabh_MLAgk
ด้าน อาซิซ ซูด รัฐมนตรีของเดลี ระบุว่า จะมีการสอบสวนต่อไปว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเป็นโรงแรมที่พักอย่างถูกต้องหรือไม่ และหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายใด ๆ ผู้ที่รับผิดชอบต้องเผชิญข้อหาทางอาญา
ขณะที่ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย แสดงความไว้อาลัยพร้อมประกาศมอบเงินชดเชยจำนวน 200,000 รูปี (ราว 68,000 บาท) แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และ 50,000 รูปี (ราว 17,000 บาท) สำหรับผู้บาดเจ็บ
ภาพจาก X @Saurabh_MLAgk
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC