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ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไขข้อสงสัย กรอกข้อมูลบัตรคนจนผิด ต้องแก้ยังไง

          ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2569 ไขข้อข้องใจ หากกรอกชื่อ เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ผิด สามารถแก้ไขได้อย่างไร

ลงทะเบียน บัตรคนจน

          วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เป็นวันแรกของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2569 โดยกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน เข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางที่กำหนด 

ลงทะเบียน บัตรคนจน

ช่องทางการลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่


          - แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ

          - เว็บไซต์ของโครงการ: https://welfare.mof.go.th หรือ
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

          - เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

          - หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง : ธนาคารกรุงไทยฯ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ถ้ากรอกข้อมูลผิด มีวิธีแก้ไขอย่างไร ?


          สำหรับประชาชนที่พบปัญหา กรอกข้อมูลส่วนตัวผิดพลาด เช่น 

          - สะกดชื่อ-นามสกุลผิด 
          - ระบุเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 
          - กรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด 

ลงทะเบียน บัตรคนจน

          สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกลับเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งในวันถัดไป ผ่านช่องทางที่ท่านได้เลือกใช้บริการลงทะเบียนไว้ 

          ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกช่องอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการกดยืนยันในระบบ เพื่อป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนต่อไป


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ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไขข้อสงสัย กรอกข้อมูลบัตรคนจนผิด ต้องแก้ยังไง โพสต์เมื่อ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 15:54:37 73,561 อ่าน
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