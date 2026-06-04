ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไขข้อสงสัย กรอกข้อมูลบัตรคนจนผิด ต้องแก้ยังไง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2569 ไขข้อข้องใจ หากกรอกชื่อ เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ผิด สามารถแก้ไขได้อย่างไร
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เป็นวันแรกของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2569 โดยกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน เข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางที่กำหนด
ช่องทางการลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่
- แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ
- เว็บไซต์ของโครงการ: https://welfare.mof.go.th หรือ
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
- เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
- หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง : ธนาคารกรุงไทยฯ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ถ้ากรอกข้อมูลผิด มีวิธีแก้ไขอย่างไร ?
สำหรับประชาชนที่พบปัญหา กรอกข้อมูลส่วนตัวผิดพลาด เช่น
- สะกดชื่อ-นามสกุลผิด
- ระบุเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
- กรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด
สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกลับเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งในวันถัดไป ผ่านช่องทางที่ท่านได้เลือกใช้บริการลงทะเบียนไว้
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกช่องอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการกดยืนยันในระบบ เพื่อป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนต่อไป