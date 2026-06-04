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ซื้อสุรายี่ห้อดัง เปิดกล่องออกมาเห็นขวด กลายเป็นตัวซีเคร็ต อาจมีมูลค่าหลายแสน

          ซื้อสุรายี่ห้อดัง เปิดกล่องออกมาเห็นขวด กลายเป็นตัวซีเคร็ตไปได้ ขวดนี้อาจมีมูลค่าหลายแสน ไม่รู้หลุดมาได้ยังไง

สุรายี่ห้อดัง

          วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Thancha Tcn มีการโพสต์เล่าเรื่องการซื้อสุรายี่ห้อหนึ่ง เปิดออกมาแล้วพบว่า สลากยี่ห้อหน้าตาเปลี่ยนไป หน้าขวดกับหลังขวดเหมือนกันเป๊ะ มีความผิดปกติตรงไหน

สุรายี่ห้อดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thancha Tcn

          จากภาพจะเห็นว่า ปกติหลังขวดจะมีสรรพคุณ ส่วนประกอบ คำเตือนต่าง ๆ ด้านหน้าขวดควรจะเป็นยี่้ห้อ แต่กลายเป็นว่า หน้าขวดก็เป็นเรื่องสรรพคุณไปด้วย แถมเป็นการตัดสติ๊กเกอร์แบบแหว่ง ๆ อีก

สุรายี่ห้อดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thancha Tcn

สุรายี่ห้อดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thancha Tcn

          เจอแบบนี้เข้าไป คนแห่แซวว่า คนผลิตยังเมา, ขายให้คนสะสม, ขวดนี้มูลค่าเพิ่มแน่นอน

สุรายี่ห้อดัง



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ซื้อสุรายี่ห้อดัง เปิดกล่องออกมาเห็นขวด กลายเป็นตัวซีเคร็ต อาจมีมูลค่าหลายแสน โพสต์เมื่อ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 16:37:47 130,570 อ่าน
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