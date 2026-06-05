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ไวรัล นักข่าวสาวรายงานกลางพายุ กระโปรงปลิวยังสู้ คนแห่จับผิด ชี้จุดเอ๊ะ !?

           ไวรัล นักข่าวสาวรายงานกลางพายุ กระโปรงเปิดยังสู้ลม กล้องไม่ตัด โซเชียลถกสนั่นเธอคือใคร กลายเป็นกระแสจับผิด ภาพจริง หรือ AI ?

นักข่าวสาว

           ในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อในความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทในการรายงานข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบนโลกออนไลน์ ได้มีกระแสไวรัลพูดถึงคลิปของผู้ประกาศข่าวสาว ที่สวมกระโปรงรายงานระหว่างช่วงที่ไต้ฝุ่นเข้า

นักข่าวสาว
ภาพจาก X @seanwei001

           โดยจากคลิปที่ถูกแชร์ต่อบน X @seanwei001 จนเป็นไวรัลกว่า 4.5 ล้านวิว เผยให้เห็นผู้ประกาศข่าวสาว ที่ยังคงมุ่งมั่นรายงานข่าวอย่างเป็นมืออาชีพ แม้จะอยู่ท่ามกลางไต้ฝุ่นจนกระโปรงปลิวสะบัด ชายกระโปรงเปิดขึ้นมาจนเห็นกางเกงใน แต่เจ้าตัวก็แค่ลดมือลงไปจับชายกระโปรงไว้เท่านั้น โดยที่ไม่ได้หันหลบกล้อง และภาพก็ไม่ถูกตัดไปแม้จะเกิดเหตุดังกล่าว 

           ผู้ที่นำคลิปมาแชร์ ยังระบุด้วยว่า "ผู้ประกาศข่าวช่อง ... ระหว่างไต้ฝุ่นเข้านั้นอุทิศตัวมาก จนละสายตาไม่ได้เลย"

           อย่างไรก็ตาม แม้ภาพที่ปรากฏจะดึงดูดยอดวิวจำนวนมาก แต่ก็นำมาซึ่งข้อถกเถียงบนโลกออนไลน์เช่นกัน โดยชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า คลิปดังกล่าวน่าจะเป็นคลิปที่ใช้ AI สร้าง ไม่ใช่การรายงานข่าวจริง ๆ แต่อย่างใด พร้อมคอมเมนต์จับผิดกันเพียบ ทั้งเรื่องทิศทางลมกับข้าวของต่าง ๆ เรื่องเสียงที่ชัดเกินกว่าจะเป็นการรายงานข่าวกลางพายุ รวมถึงเรื่องกล้องที่นิ่งเกิน เช่น 

นักข่าวสาว
ภาพจาก X @seanwei001

นักข่าวสาว
ภาพจาก X @seanwei001

           - จัดฉากชัด ๆ ใส่ชุดแบบนั้นในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยนะ 

           - AI ชัวร์ ต้นไม้กับกระโปรงที่ถูกลมพัด ปลิวไปคนละทิศกันเลย

           - ว้าว ไมค์ตัดเสียงรบกวนน่าทึ่งจริง ๆ ไหมนะ ? 

           - ปลอมมาก กระโปรงสะบัดขนาดนั้น แต่ผมงี้แทบไม่กระดิก

           - ไม่มีทางที่ข่าวแบบนี้จะมีอยู่จริง ๆ หรอก

นักข่าวสาว
ภาพจาก X @seanwei001

นักข่าวสาว
ภาพจาก X @seanwei001

           -  ต้นไม้ริมถนนบิดเบี้ยวเพราะพายุ ฝนก็ตกแบบเฉียง ๆ แต่เศษขยะกลับปลิวไปมาอย่างสบาย ๆ อย่างน่าประหลาด แต่ก่อนอื่นเลยคือ..ทำไมถึงมีเศษกระดาษมากขนาดนั้น แถมยังขาดเสียงเสียงรบกวนรอบ ๆ อย่างน่าขนลุก ถ้าเป็นรายงานสด พวกเขาน่าจะต้องการเซ้นส์แบบเหตุการณ์สด ๆ ดังนั้นก็คงจะไม่ใช้การตัดเสียงรบกวน ใช่ไหมล่ะ ? 

           - ใส่กระโปรงแบบนั้นไปอยู่กลางไต้ฝุ่นเนี่ยนะ วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมล่ะ ?

           - มุมกล้องดูนิ่งเกินไปไหม ทั้งที่เป็นการรายงานข่าวกลางพายุ 

           ทั้งนี้ ต่อมาทางระบบ AI ของ X ก็ได้เฉลยว่า คลิปนี้น่าจะทำขึ้นจาก AI โดยสถานีโทรทัศน์ที่ผู้โพสต์กล่าวอ้างนั้นเป็นสื่อท้องถิ่นขนาดเล็กของญี่ปุ่น ไม่ใช่เครือข่ายระดับชาติที่ออกอากาศรายงานข่าวไต้ฝุ่นในเขตคันโต อีกทั้งการรายงานข่าวพายุของญี่ปุ่นจริง ๆ นั้น ผู้รายงานจะต้องสวมชุดกันฝันที่เหมาะสม และจัดแกรมอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่ปล่อยให้มีการรายงานและเผยแพร่ภาพ ทั้ง ๆ ที่กระโปรงปลิวกลางลมแบบนี้ 


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ไวรัล นักข่าวสาวรายงานกลางพายุ กระโปรงปลิวยังสู้ คนแห่จับผิด ชี้จุดเอ๊ะ !? โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 10:22:52 117,571 อ่าน
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