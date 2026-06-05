ไขปริศนา ทำไมเกาหลีใต้ ไม่ได้มาแข่งเนชั่นส์ ลีก 2026 ชาติเดียว ทั้งที่เป็นชาติใหญ่

ไขปริศนา ทำไมเกาหลีใต้ ไม่ได้มาแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 ทั้งที่เป็นชาติใหญ่เบิ้ม มีปัญหาอะไรหรือเปล่า คำตอบอยู่ในกระทู้
- 6 มิ.ย. พบ เบลเยียม เวลา 14.00 น.
- 7 มิ.ย. พบ เชกเกีย เวลา 10.30 น.
ภาพจาก volleyballworld
คำตอบคือ ในการแข่งขันเนชั่นส์ ลีก 2025 เมื่อปีที่แล้ว ทีมบ๊วยของรายการจะถูกขับออกจากลีก ซึ่งทีมบ๊วยที่ว่าคือ เกาหลีใต้ นั่นเอง ทำให้ครั้งนี้เกาหลีใต้ไม่ได้มาแข่ง
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ยังคงกฎเดิมเอาไว้ ชาติที่รั้งบ๊วยของตารางคะแนนจะหมดสิทธิ์แข่งขันในปีหน้า เนชั่นส์ ลีก 2027 ถ้าหากไทยจบอันดับบ๊วยครั้งนี้ก็มีโอกาสไม่ได้มาแข่งปีหน้าเช่นกัน
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้ว สำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 ซึ่งไทยลงแข่ง 2 นัด แพ้ทั้ง 2 นัด มี 1 คะแนน จากนี้จะได้พัก 1 วัน และสู้อีก 2 นัดที่เหลือของสนามแรก โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
- 6 มิ.ย. พบ เบลเยียม เวลา 14.00 น.
- 7 มิ.ย. พบ เชกเกีย เวลา 10.30 น.
ภาพจาก volleyballworld
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ตั้งข้อสังเกตว่า การแข่งขันครั้งนี้กลับไม่มีชาติใหญ่อย่างเกาหลีใต้ แล้วทำไมเกาหลีใต้ถึงหายไป
คำตอบคือ ในการแข่งขันเนชั่นส์ ลีก 2025 เมื่อปีที่แล้ว ทีมบ๊วยของรายการจะถูกขับออกจากลีก ซึ่งทีมบ๊วยที่ว่าคือ เกาหลีใต้ นั่นเอง ทำให้ครั้งนี้เกาหลีใต้ไม่ได้มาแข่ง
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ยังคงกฎเดิมเอาไว้ ชาติที่รั้งบ๊วยของตารางคะแนนจะหมดสิทธิ์แข่งขันในปีหน้า เนชั่นส์ ลีก 2027 ถ้าหากไทยจบอันดับบ๊วยครั้งนี้ก็มีโอกาสไม่ได้มาแข่งปีหน้าเช่นกัน