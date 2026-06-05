สลด.. หญิงถูกตะขาบกัด เสียชีวิตคาห้อง อันตรายใกล้ตัว - รพ. โต้ปฏิเสธการรักษา

หญิงวัย 42 ปี ถูกตะขาบกัดระหว่างทำงาน แฟนเผยสิทธิประกันสังคมหมด ไร้เงินรักษา ด้านโรงพยาบาลเอกชนแจงยิบ เผยฝ่ายผู้ป่วยของกลับเอง
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยอัลลายน์-มาบหิน ซอย 6 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง นางอุทัย อายุ 42 ปี อาชีพหมอนวดแผนไทย เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักชั้น 2 สภาพนอนหงาย ขาเกร็ง ปากมีสีคล้ำ โดยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย หรือร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องพักแต่อย่างใด
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
จากการสอบถาม นายวุฒินันท์ หล้าศรี อายุ 27 ปี แฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางคืน ได้รับแจ้งว่าแฟนสาวถูกตะขาบกัดระหว่างทำงานที่ร้านนวดแผนไทย จึงขี่รถจักรยานยนต์ไปรับและพาไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากเข้าใจว่ายังมีสิทธิประกันสังคมจากงานเดิมในโรงงาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าสิทธิประกันสังคมสิ้นสุดลงแล้ว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าหากเข้ารับการรักษาต่อจะมีค่าใช้จ่าย โดยแฟนหนุ่มระบุว่าตนไม่มีเงินเพียงพอ และหากจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามระบบ 30 บาท จำเป็นต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ จึงตัดสินใจซื้อยาแก้แพ้และยาแก้ปวดจากร้านสะดวกซื้อมารับประทาน ก่อนพาผู้เสียชีวิตกลับไปพักที่ห้องเช่า และกลับไปทำงานต่อ
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
แฟนหนุ่มเล่าว่า ช่วงเวลาประมาณเกือบ 05.00 น. ยังสามารถพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้เสียชีวิตได้ตามปกติ แต่เมื่อโทรศัพท์หาอีกครั้งในช่วงสายกลับไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอให้พี่สาวของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบ ก่อนทราบข่าวในช่วงเที่ยงว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว ส่วนประวัติของฝ่ายหญิงนั้นมีโรคประจำตัวคือ ความดันสูง และเคยมีประวัติแพ้สัตว์มีพิษมาก่อน โดยในอดีตเคยเข้ารับการรักษาจากอาการลักษณะเดียวกันผ่านสิทธิประกันสังคม แต่ไม่ทราบว่าสิทธิการรักษาดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากลาออกจากงานโรงงานมาประมาณ 6-7 เดือน
ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวชี้แจงว่า ผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเวลาประมาณ 01.00-02.00 น. พร้อมแฟนหนุ่ม และแจ้งว่าถูกตะขาบกัดบริเวณเท้า มีอาการปวดและเท้าบวม ทางโรงพยาบาลระบุว่า ในขณะนั้นผู้ป่วยยังสามารถสื่อสารและตอบคำถามได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการซักประวัติและตรวจสอบสิทธิการรักษาตามขั้นตอน เมื่อพบว่าสิทธิประกันสังคมสิ้นสุดลงแล้ว ญาติได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงให้ข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่ ก่อนที่ญาติจะระบุว่าผู้ป่วยมีสิทธิรักษาแบบ 30 บาท และจะเดินทางไปรักษาตามสิทธิด้วยตนเอง
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
โรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษา และการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผู้ป่วยและญาติในขณะนั้น พร้อมย้ำว่าญาติเป็นผู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจรับบัตรประชาชนคืนก่อนเดินทางออกจากโรงพยาบาล
ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งผลการ
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
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