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เตือนภัยสายอยากผอม หมอเผยเคสหญิงดับสลด เหตุกินยาลดความอ้วนที่ซื้อจากแอปฯ ดัง

           หมอรามาฯ เตือนภัย หลังพบหญิงสาวเสียชีวิตหลังกินยาลดความอ้วนที่ซื้อผ่านแอปฯ ดัง ผลตรวจพบสาร ไซบูทรามีน สารต้องห้ามทำหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ยาลดความอ้วน

           วันที่ 4 มิถุนายน 2569 รศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อยาลดความอ้วน หลังพบกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันภายหลังรับประทานยาลดน้ำหนักที่สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 

           รศ.นพ.สมิทธิ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบสาร ไซบูทรามีน (Sibutramine) ในเลือดของผู้เสียชีวิต และยังพบสารชนิดเดียวกันในเม็ดยาที่ผู้เสียชีวิตรับประทาน จึงสามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับยาลดความอ้วนดังกล่าว โดยสารไซบูทรามีนเป็นสารที่อาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

           นอกจากนี้ ยังพบว่ายาลดน้ำหนักที่ผู้เสียชีวิตรับประทานไม่มีเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มารับประทาน

           สำหรับ ยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนเคยถูกลักลอบนำมาจำหน่ายในอดีต และเคยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้กลับมาถูกนำมาจำหน่ายอีกครั้ง จึงต้องการออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการสั่งซื้อยาลดน้ำหนักจากช่องทางออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยาลดความอ้วน

สำหรับสารต้องห้ามที่มักพบในยาชุดลดน้ำหนัก ประกอบด้วย

           - ไซบูทรามีน (sibutramine) ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ลดความอยากอาหาร อิ่มเร็วขึ้น เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ถูกถอนออกจากตลาดไปแล้ว

           - เฟนเทอร์มีน (phentermine) ทำให้เบื่ออาหาร มีผลให้ความดันโลหิตและชีพจรสูงขึ้น

           - ฟูโรซีไมด์ (furosemide) เป็นยาขับปัสสาวะ ทำให้อ่อนเพลีย เข้าใจผิดว่าน้ำหนักลด ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่

           - บิซาโคดิล (bisacodyl) เป็นยาระบาย กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัว ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่


ขอบคุณข้อมูลจาก


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