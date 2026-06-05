เตือนภัยสายอยากผอม หมอเผยเคสหญิงดับสลด เหตุกินยาลดความอ้วนที่ซื้อจากแอปฯ ดัง

หมอรามาฯ เตือนภัย หลังพบหญิงสาวเสียชีวิตหลังกินยาลดความอ้วนที่ซื้อผ่านแอปฯ ดัง ผลตรวจพบสาร ไซบูทรามีน สารต้องห้ามทำหัวใจเต้นผิดจังหวะ
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 รศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อยาลดความอ้วน หลังพบกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันภายหลังรับประทานยาลดน้ำหนักที่สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
รศ.นพ.สมิทธิ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบสาร ไซบูทรามีน (Sibutramine) ในเลือดของผู้เสียชีวิต และยังพบสารชนิดเดียวกันในเม็ดยาที่ผู้เสียชีวิตรับประทาน จึงสามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับยาลดความอ้วนดังกล่าว โดยสารไซบูทรามีนเป็นสารที่อาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
นอกจากนี้ ยังพบว่ายาลดน้ำหนักที่ผู้เสียชีวิตรับประทานไม่มีเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มารับประทาน
สำหรับ ยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนเคยถูกลักลอบนำมาจำหน่ายในอดีต และเคยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้กลับมาถูกนำมาจำหน่ายอีกครั้ง จึงต้องการออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะการสั่งซื้อยาลดน้ำหนักจากช่องทางออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสารต้องห้ามที่มักพบในยาชุดลดน้ำหนัก ประกอบด้วย
- ไซบูทรามีน (sibutramine) ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ลดความอยากอาหาร อิ่มเร็วขึ้น เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ถูกถอนออกจากตลาดไปแล้ว
- เฟนเทอร์มีน (phentermine) ทำให้เบื่ออาหาร มีผลให้ความดันโลหิตและชีพจรสูงขึ้น
- ฟูโรซีไมด์ (furosemide) เป็นยาขับปัสสาวะ ทำให้อ่อนเพลีย เข้าใจผิดว่าน้ำหนักลด ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่
- บิซาโคดิล (bisacodyl) เป็นยาระบาย กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัว ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่
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