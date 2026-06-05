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ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

         ลูกค้าโพสต์ทวงมันอบที่หายไปจากร้านดังนานกว่า 2 วัน เดือดทิ้งของกินชุดชดเชยจากร้านลงถังขยะ ทำชาวเน็ตทัวร์พลิกฝั่งทันที

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

         วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์ใช้บริการร้านอาหารดัง สั่งชุดไก่บาร์บีคิวพร้อมมันอบ และขอให้พนักงานใส่อาหารลงในกล่องที่เตรียมมาเอง แต่เมื่อกลับถึงบ้านและเปิดถุงในช่วงค่ำ กลับพบว่ามีเพียงไก่บาร์บีคิว ไม่มีมันอบตามที่สั่งไว้

         ลูกค้าจึงติดต่อสอบถามผ่านเพจเฟซบุ๊กของร้านในคืนวันเดียวกัน ก่อนที่ทางเพจจะขอข้อมูลเพื่อประสานงานกับสาขา อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวระบุว่าต้องเป็นฝ่ายติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองหลายครั้ง และตั้งคำถามถึงระยะเวลาการดำเนินการที่ใช้เวลานานเกินกว่า 24 ชั่วโมง

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

         ต่อมา ทางส่วนกลางได้ติดต่อกลับและแจ้งให้รอสาขาเป็นผู้ดำเนินการ กระทั่งวันที่ 4 มิถุนายน ทางสาขาได้ติดต่อขอที่อยู่เพื่อจัดส่งอาหารชดเชยให้ใหม่ โดยมีทั้งไก่ มันอบ และขนมปัง ก่อนส่งถึงลูกค้าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

         อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือภาพที่เจ้าของโพสต์นำอาหารชุดที่ได้รับการชดเชยไปทิ้งลงถังขยะโดยที่ไม่คิดจะเปิดกิน คาดว่าเกิดความโมโหหลังขั้นตอนการติดตามมันอบที่หายไปใช้เวลารวมกว่า 2 วัน 

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

         หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ความคิดเห็นส่วนใหญ่กลับไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องของมันอบ แต่กลับไม่เข้าใจที่ลูกค้าเลือกจะทิ้งของชดเชยลงถังขยะ เนื่องจากหลายคนมองว่า หากรู้สึกไม่พอใจ และไม่ต้องการอาหารแล้ว ก็ควรจะปฏิเสธการรับของชดเชย ไม่ใช่นำไปทิ้งเล่น ๆ โดยไม่มีประโยชน์แบบนี้

         ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าที่ต้องติดตามเรื่องด้วยตัวเองหลายรอบ และมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ประสบการณ์การบริการและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา แต่จากเดิมที่โพสต์นี้ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิทธิของผู้บริโภค กลับต้องมาตกม้าตายในช่วงท้าย แถมเจ้าตัวยังเลือกจะนำภาพมาลงในกลุ่ม ซึ่งบางคนอาจจะมองว่า เหมือนเป็นการประจานตัวเองเสียมากกว่าหรือไม่

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว

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ลูกค้าโวยร้านดัง รีวิวการทวงมันอบที่หายไป แต่โดนทัวร์ลงเต็ม ๆ เพราะภาพเดียว อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2569 เวลา 19:19:13 37,569 อ่าน
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