เปิดอันดับโลกล่าสุด ไทยจะได้กี่แต้ม หากชนะเบลเยียม ศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 เข้าสู่นัดที่ 3 ถ่ายทอดสดทางช่องไหน
ภาพจาก volleyballworld.com
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2026 เดินทางเข้าสู่นัดที่ 3 ของสนามแรก ซึ่งไทยแพ้ไปแล้ว 2 นัด นัดนี้ต้องสู้ต่อเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุด
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน จะแข่งกันในเวลา 14.00 น. โดย ไทย พบ เบลเยียม อันดับที่ 15 ของโลก
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย
วอลเลย์บอลไทย - เบลเยียม มีถ่ายทอดสดที่ Monomaxx
ภาพจาก volleyballworld.com
ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร
ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 19 ของโลก เบลเยียมอันดับ 15 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะเล็กน้อย แพ้ก็เสียคะแนนเล็กน้อย ดังนี้
1. ไทยชนะ
- ชนะ 3-0 เซต ได้ 11.95 คะแนน
- ชนะ 3-1 เซต ได้ 9.45 คะแนน
- ชนะ 3-2 เซต ได้ 6.95 คะแนน
2. ไทยแพ้
- แพ้ 2-3 เซต เสีย 3.05 คะแนน
- แพ้ 1-3 เซต เสีย 5.55 คะแนน
- แพ้ 0-3 เซต เสีย 8.05 คะแนน