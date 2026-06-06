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เปิดอันดับโลกล่าสุด ไทยจะได้กี่แต้ม หากชนะเบลเยี่ยม - ช่องทางถ่ายทอดสด

          เปิดอันดับโลกล่าสุด ไทยจะได้กี่แต้ม หากชนะเบลเยียม ศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 เข้าสู่นัดที่ 3 ถ่ายทอดสดทางช่องไหน

วอลเลย์บอลไทย


          วันที่ 5 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2026 เดินทางเข้าสู่นัดที่ 3 ของสนามแรก ซึ่งไทยแพ้ไปแล้ว 2 นัด นัดนี้ต้องสู้ต่อเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุด

          สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน จะแข่งกันในเวลา 14.00 น. โดย ไทย พบ เบลเยียม อันดับที่ 15 ของโลก

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย


          วอลเลย์บอลไทย - เบลเยียม มีถ่ายทอดสดที่ Monomaxx 



วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld.com

ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร


          ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 19 ของโลก เบลเยียมอันดับ 15 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะเล็กน้อย แพ้ก็เสียคะแนนเล็กน้อย ดังนี้

1. ไทยชนะ

          - ชนะ 3-0 เซต ได้ 11.95 คะแนน

          - ชนะ 3-1 เซต ได้ 9.45 คะแนน

          - ชนะ 3-2 เซต ได้ 6.95 คะแนน

2. ไทยแพ้

          - แพ้ 2-3 เซต เสีย 3.05 คะแนน

          - แพ้ 1-3 เซต เสีย 5.55 คะแนน

          - แพ้ 0-3 เซต เสีย 8.05 คะแนน 



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