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กรมสรรพากร เร่งรัดเก็บภาษี ทักษิณ จ่อฟ้องคดีล้มละลาย หากได้รับชำระภาษีไม่ครบ


           กรมสรรพากร เร่งรัดจัดเก็บภาษี ทักษิณ ชินวัตร ชี้หากดำเนินการจนถึงที่สุดแล้ว แต่ได้รับชำระภาษีไม่ครบ จะพิจารณาฟ้องเป็นคดีล้มละลาย 

ทักษิณ ชินวัตร

           วันที่ 6 มิถุนายน 2569 กระทรวงการคลังเผยแพร่เอกสารจากกรมสรรพากร เรื่อง กรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจาก นายทักษิณ ชินวัตร ระบุว่า ตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจาก นายทักษิณ ชินวัตร ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6890/2568 ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมาย คดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุด

           นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "นับแต่ประเมินภาษีนายทักษิณ ชินวัตร ถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาล กรมสรรพากร ได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณ ชินวัตร มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมาย 


ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก Instagram ingshin21

           โดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษี สอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึด อายัด นำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากร ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากร

           อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้ว หากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมิน ก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร เป็นคดีล้มละลายต่อไป โดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ"

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance﻿


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