ย่าช็อก วงจรปิดจับภาพ เด็ก 13 จับหลาน 2 ขวบโยนลงพื้น ดับคาบ้านพักเด็กฯ

ย่ากับยายรับไม่ได้ หลาน 2 ขวบเสียชีวิตในบ้านพักเด็กฯ ช็อกวงจรปิดจับภาพ เด็ก 13 จับหนูน้อยโยนลงพื้น ลั่นเจ้าหน้าที่ไปไหน ทำไมปล่อยเด็กดูแลกันเอง
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 6 มิถุนายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุเด็กชายวัย 2 ขวบ เสียชีวิตในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย โดยไม่ทราบสาเหตุ สภาพเด็กเสียชีวิตน้ำลายฟูมปากอยู่ในห้องพยาบาล แพทย์ตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย แต่ต่อมาผลการชันสูตรพบว่ามีเลือดคั่งในสมอง ปอดช้ำ
กระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม นางวาสนา และนางปราณี ซึ่งเป็นย่าและยายของเด็ก เดินทางมารับร่างของหลายไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีการฌาปนกิจในวัดที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ล่าสุด นางวาสนา และนางปราณี ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เมืองเลย เพื่อรับฟังสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งเมื่อได้ทราบก็ถึงกับร้องไห้ ไม่อยากเชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ จะปล่อยปะละเลย ให้เด็กชายวัย 13 ปี ดูแลเด็กในบ้านพักฯ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพจากห้องนอนของเด็ก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 16.12 น. พบว่าเด็กชาย 2 ขวบ นอนอยู่ในมุ้งครอบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล จากนั้นมีเด็กอายุ 11 เดือน คลานเข้ามาเล่นในมุ้ง สักพักเด็กชายอายุ 13 ปี ที่ทางบ้านพักฯ รับเข้ามาอยู่ เดินมาเข้ามาอุ้มเด็ก 11 เดือนออกไป ก่อนจะอุ้มเด็กชาย 2 ขวบแล้วโยนร่างลงพื้น ก่อนจะเดินจากไป
ทั้งนี้ จะมีการดำเนินคดีกับเด็กชายอายุ 13 ปี ข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เพื่อเรียกเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรมาสอบปากคำว่ามีการประมาทหรือไม่ เหตุใดปล่อยให้เด็ก 13 ปี มาดูเด็กเล็ก และจะมีการแจ้งข้อหาต่อไป คาดว่าจะทราบผลสัปดาห์หน้า
ด้าน ย่าของเด็ก 2 ขวบที่เสียชีวิต ระบุว่า ตนเสียใจและเจ็บปวดมาก จากการดูกล้องพบว่าเด็ก 13 ปี เป็นคนโยนหลานลงพื้น ตนไม่เคยทำกับหลายแบบนี้ และจะเอาเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่ปล่อยให้เด็กดูแลกันเอง พร้อมถามว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนหมด
ทั้งนี้ วันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่บอกความจริง ตนเพิ่งจะทราบตอนนี้ อยากให้ตำรวจดำเนินคดีจนถึงที่สุด พร้อมซัดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ว่าหากไม่มีวิชาชีพในการเลี้ยงเด็ก ก็ให้ปิดศูนย์ฯ ไปซะ ตนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้มีเคสอื่นอีก เด็กคนอื่นจะไม่ต้องตายอีก
ขณะที่ยายของเด็ก อยู่ในอาการตกใจ ยังทำใจไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่าได้รับรายงานแล้ว ว่าเด็กมีเลือดคั่งในสมองเป็นเหตุให้เสียชีวิต ตามพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเด็กในเบื้องต้น และผู้ว่าฯ ได้ไปร่วมงานศพ พร้อมช่วยเหลือเต็มที่
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3