ช็อกคดีน้ององุ่น ที่แท้ฝีมือพี่สาว - น้าวัย 17 เปิดคำสารภาพ ก่อนนำร่างน้องไปทิ้ง

ช็อกคดีน้ององุ่น ที่แท้ฝีมือพี่สาว - น้าวัย 17 เปิดคำสารภาพ เกิดอะไรขึ้นก่อนก่อนจะนำศพน้องขึ้นซาเล้งไปทิ้ง
ความคืบหน้ากรณี น้ององุ่น เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ที่หายตัวเมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ก่อนมีคนเจอศพในป่าสวนยาง พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ในสภาพเน่าเปื่อย และมีจุดที่น่าสงสัยคือกางเกงน้องถูกถอดออก
ล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) พล.ต.ต. ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภาค7 ชุดสืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี ชุดสืบสวน สภ สังขละบุรี และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 7 เดินทางไปยังบ้านของน้ององุ่นในพื้นที่ อ.สังขละบุรี เพื่อสอบปากคำ นายแป๊ะ อายุ 17 ปี น้าแท้ ๆ ของน้ององุ่น และ เด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี พี่สาวน้ององุ่น ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิต
ภาพจาก Thai PBS
จากการสอบปากคำ ทั้งคู่ทนแรงกดดันไม่ไหว จึงยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง โดยเบื้องต้นเผยว่าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พวกตนอยู่ที่บ้านพักกัน 3 คนกับน้ององุ่น ต่อมามีการหยอกล้อกันตามประสาเด็ก โดยนำกระสอบถุงปุ๋ยมาคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกัน แต่อยู่ ๆ น้ององุ่นแน่นิ่งไป เมื่อทั้ง 2 คนนำกระสอบออกจากหัว ปรากฏว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้ว
หลังทราบว่าน้ององุ่นเสียชีวิต ทั้งคู่เกิดความหวาดกลัว เมื่อได้สติจึงนำศพใส่ในตู้เสื้อผ้าและยกขึ้นรถซาเล้ง จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. จึงขับรถนำร่างของน้ององุ่นไปทิ้งที่ใต้กอไผ่ กลางสวนยางพารา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จากนั้นจึงขับรถซาเล้งกลับบ้าน แล้วทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ภาพจาก Thai PBS
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัว นายแป๊ะ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ 2 จุด คือที่บ้านของน้ององุ่น และจุดที่นำศพไปทิ้ง ส่วนเด็กหญิงเอ เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำตัวไปด้วยเนื่องจากเป็นเด็กอายุเพียง 13 ปี และขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง 2 ไปสอบปากคำเพิ่มที่ สภ.สังขละบุรี แล้ว
ภาพจาก Thai PBS
ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า