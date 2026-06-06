ปลิงสีชมพูเกยหาด เฉลยมาจากไหนเป็นล้าน ผู้เชี่ยวชาญชี้ ปล่อยไว้เป็นอะไรไหม ?

นทท.แตกตื่น ปลิงสีชมพูเต็มหาด ยาวสุดลูกหูลูกตา เผยแล้วเกิดอะไรขึ้น ผู้เชี่ยวชาญยัน ไม่ใช่สัญญาณแผ่นดินไหว ปล่อยทิ้งไว้เป็นอะไรไหม ?
เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่ง หลังพบปลิงสีชมพูจำนวนมาหศาล ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง จนปรากฏเป็นสีแดงอมชมพูตลอดแนวชายหาดยาวหลายร้อนเมตร ทำให้นักท่องเที่ยวแตกตื่นไม่น้อย
ล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว
โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจพื้นที่ พบว่าสัตว์ทะเลดังกล่าว คือ "ปลิงทะเล" (Sea Cucumber) โดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพู หรือที่เรียกกันว่า "ปลิงชมพู" หรือ "ปลิงหนามชมพู" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cercodemas anceps เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล มีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่ม ทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอก ผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็ก สีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ปลิงทะเลมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุต่าง ๆ บนพื้นทราย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "แม่บ้านแห่งท้องทะเล" ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์
สำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้ปลิงทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก อย่างไรก็ตาม ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง เพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเอง และอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ขณะที่เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ของ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ระบุถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เป็นเหตุการณ์ที่นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักที แต่ไม่เกี่ยวกับสัญญาณแผ่นดินไหวหรือสึนามิแต่อย่างใด
โดยปลิงพวกนี้อยู่ตามพื้นทะเล อาจเกิดปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเลเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกี่ยวกับน้ำทะเลเริ่มร้อนขึ้น/ซูเปอร์เอลนีโญใกล้เข้ามา ประกอบกับคลื่นลมช่วงนี้แรง ปลิงอาจหลุดจากพื้นและโดนคลื่นพัดมาพร้อมกัน
สำหรับปลิงเหล่านี้ไม่มีพิษ ไม่ใช่ชนิดที่กินกัน ปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็เอาคืนไป หรือไม่ก็ย่อยสลายไปจนหมด
ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธรณ์ ยังเตือนว่าให้เตรียมรับเอลนีโญไว้ จะเริ่มเข้าแล้วลากยาวไปจนปีหน้า ทะเลไทยคงร้อนจัด/ปั่นป่วนไปเกือบปี อาจถึงพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2570 (เอลนีโญอาจจบก่อน แต่ผลกระทบยาวกว่านั้น โดยเฉพาะในทะเล)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น, Thon Thamrongnawasawat