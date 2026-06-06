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ปลิงสีชมพูเกยหาด เฉลยมาจากไหนเป็นล้าน ผู้เชี่ยวชาญชี้ ปล่อยไว้เป็นอะไรไหม ?


           นทท.แตกตื่น ปลิงสีชมพูเต็มหาด ยาวสุดลูกหูลูกตา เผยแล้วเกิดอะไรขึ้น ผู้เชี่ยวชาญยัน ไม่ใช่สัญญาณแผ่นดินไหว ปล่อยทิ้งไว้เป็นอะไรไหม ?
ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง

           เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่ง หลังพบปลิงสีชมพูจำนวนมาหศาล ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง จนปรากฏเป็นสีแดงอมชมพูตลอดแนวชายหาดยาวหลายร้อนเมตร ทำให้นักท่องเที่ยวแตกตื่นไม่น้อย 
           
           ล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว
           
           โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจพื้นที่ พบว่าสัตว์ทะเลดังกล่าว คือ "ปลิงทะเล" (Sea Cucumber) โดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพู หรือที่เรียกกันว่า "ปลิงชมพู" หรือ "ปลิงหนามชมพู" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cercodemas anceps เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล มีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่ม ทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอก ผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็ก สีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้ม 
           
ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น

           ปลิงทะเลมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุต่าง ๆ บนพื้นทราย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "แม่บ้านแห่งท้องทะเล" ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ 
           
           สำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้ปลิงทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก อย่างไรก็ตาม ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง เพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเอง และอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้

ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น
           
           ขณะที่เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ของ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ระบุถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เป็นเหตุการณ์ที่นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักที แต่ไม่เกี่ยวกับสัญญาณแผ่นดินไหวหรือสึนามิแต่อย่างใด
           
           โดยปลิงพวกนี้อยู่ตามพื้นทะเล อาจเกิดปัจจัยสิ่งแวดล้อมในทะเลเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกี่ยวกับน้ำทะเลเริ่มร้อนขึ้น/ซูเปอร์เอลนีโญใกล้เข้ามา ประกอบกับคลื่นลมช่วงนี้แรง ปลิงอาจหลุดจากพื้นและโดนคลื่นพัดมาพร้อมกัน
           
           สำหรับปลิงเหล่านี้ไม่มีพิษ ไม่ใช่ชนิดที่กินกัน ปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็เอาคืนไป หรือไม่ก็ย่อยสลายไปจนหมด
           
           ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธรณ์ ยังเตือนว่าให้เตรียมรับเอลนีโญไว้ จะเริ่มเข้าแล้วลากยาวไปจนปีหน้า ทะเลไทยคงร้อนจัด/ปั่นป่วนไปเกือบปี อาจถึงพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2570 (เอลนีโญอาจจบก่อน แต่ผลกระทบยาวกว่านั้น โดยเฉพาะในทะเล)

ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น

ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น

ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น

ปลิงสีชมพู เกยหาดระยอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น



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ปลิงสีชมพูเกยหาด เฉลยมาจากไหนเป็นล้าน ผู้เชี่ยวชาญชี้ ปล่อยไว้เป็นอะไรไหม ? โพสต์เมื่อ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 19:28:00 49,213 อ่าน
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