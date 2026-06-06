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ว่อนภาพห้างดัง ผงชูรส 10 บาท จัดเซฟตี้ดีเยี่ยม เผยทำแบบนี้ทำไม อดีต พนง. คอนเฟิร์ม
          เผยความลับห้างดัง เอาผงชูรสใส่กล่องใส เซฟตี้ดีเยี่ยมแม้ราคาแค่ 10 บาท ชาวเน็ตรู้แล้วไม่แปลกใจ อดีตพนักงานร่วมคอนเฟิร์ม หายบ่อยจริง

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

          เป็นภาพที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) เพจ ผู้บริโภค ได้โพสต์ภาพที่พบเห็นจากชั้นวางสินค้าของห้างค้าปลีกชื่อดัง ที่มีการนำผงชูรสใส่ไว้ในกล่องใสสำหรับกันขโมย โดยถุงที่ใส่ไว้ในกล่องเช่นนี้จะเป็นซองขนาดเล็ก ราคาซองละ 10 บาท 
          
          เจอแบบนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น บางคนถึงกับแซวว่าค่ากล่องแพงกว่าของข้างในไปอีก และยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจ ว่าของแค่ 10 บาท ทำไมต้องเสียเวลาทำขนาดนี้ 
          
          อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้เฉลยถึงความลับที่ทางห้างต้องนำสินค้าใส่กล่องไว้แบบนี้ว่า "จงจำไว้เลย เจอแบบนี้คือเสียหายง่ายและหายบ่อย รับทราบนะ"
          
ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค

          งานนี้ชาวเน็ตจึงเข้ามาคอมเมนต์ ชี้ว่าทางห้างคงเช็กสต็อกแล้วหายบ่อย จึงต้องใส่กล่องล็อกเอาไว้ หรือไม่ก็เจอถุงรั่ว แต่หลัก ๆ น่าจะป้องกันคนมือบอนหยิบไปหรือมาเจาะถุงเล่น 
          
          ขณะเดียวกัน มีคนที่เคยเป็นพนักงานเข้ามายืนยัน ว่าเป็นสินค้าที่หายบ่อยจริง ๆ เรียกว่าหายที 100 ถุง 

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม
         
          หลายคนเห็นด้วยว่า สินค้าชิ้นเล็ก ๆ ที่ราคาไม่แพงแบบนี้ มักจะตกเป็นเป้าหมายในการขโมยมากกว่าสินค้าที่ชิ้นใหญ่ ราคาแพง เพราะหลายคนอาจจะมองข้าม แต่แน่นอนว่าลองหายบ่อย ๆ ก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ไม่น้อยทีเดียว

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

ผงชูรส 10 บาท ห้างใส่กล่องล็อกทำไม

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ว่อนภาพห้างดัง ผงชูรส 10 บาท จัดเซฟตี้ดีเยี่ยม เผยทำแบบนี้ทำไม อดีต พนง. คอนเฟิร์ม โพสต์เมื่อ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 20:35:58 41,355 อ่าน
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