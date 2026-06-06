ว่อนภาพห้างดัง ผงชูรส 10 บาท จัดเซฟตี้ดีเยี่ยม เผยทำแบบนี้ทำไม อดีต พนง. คอนเฟิร์ม

เผยความลับห้างดัง เอาผงชูรสใส่กล่องใส เซฟตี้ดีเยี่ยมแม้ราคาแค่ 10 บาท ชาวเน็ตรู้แล้วไม่แปลกใจ อดีตพนักงานร่วมคอนเฟิร์ม หายบ่อยจริง
เป็นภาพที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อล่าสุด (6 มิถุนายน 2569) เพจ ผู้บริโภค ได้โพสต์ภาพที่พบเห็นจากชั้นวางสินค้าของห้างค้าปลีกชื่อดัง ที่มีการนำผงชูรสใส่ไว้ในกล่องใสสำหรับกันขโมย โดยถุงที่ใส่ไว้ในกล่องเช่นนี้จะเป็นซองขนาดเล็ก ราคาซองละ 10 บาท
เจอแบบนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น บางคนถึงกับแซวว่าค่ากล่องแพงกว่าของข้างในไปอีก และยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจ ว่าของแค่ 10 บาท ทำไมต้องเสียเวลาทำขนาดนี้
อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้เฉลยถึงความลับที่ทางห้างต้องนำสินค้าใส่กล่องไว้แบบนี้ว่า "จงจำไว้เลย เจอแบบนี้คือเสียหายง่ายและหายบ่อย รับทราบนะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
งานนี้ชาวเน็ตจึงเข้ามาคอมเมนต์ ชี้ว่าทางห้างคงเช็กสต็อกแล้วหายบ่อย จึงต้องใส่กล่องล็อกเอาไว้ หรือไม่ก็เจอถุงรั่ว แต่หลัก ๆ น่าจะป้องกันคนมือบอนหยิบไปหรือมาเจาะถุงเล่น
ขณะเดียวกัน มีคนที่เคยเป็นพนักงานเข้ามายืนยัน ว่าเป็นสินค้าที่หายบ่อยจริง ๆ เรียกว่าหายที 100 ถุง
หลายคนเห็นด้วยว่า สินค้าชิ้นเล็ก ๆ ที่ราคาไม่แพงแบบนี้ มักจะตกเป็นเป้าหมายในการขโมยมากกว่าสินค้าที่ชิ้นใหญ่ ราคาแพง เพราะหลายคนอาจจะมองข้าม แต่แน่นอนว่าลองหายบ่อย ๆ ก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ไม่น้อยทีเดียว