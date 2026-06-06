สลด รถเสียกลางทะเลทราย เกือบครึ่งร้อยดับ เผยสภาพบีบใจ ความช่วยเหลือที่มาไม่ทัน

สลด รถบรรทุกเสียกลางทะเลทรายซาฮารา 49 ชีวิตนอนตายเกลื่อน หลังขาดน้ำหลายวัน พบมีแค่ 2 คน ที่รอดมาขอความช่วยเหลือ
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานกรณีสลด หลังเกิดเหตุรถบรรทุกเสียกลางพื้นที่ห่างไกลของทะเลทรายซาฮารา ทางตอนเหนือของประเทศไนเจอร์ เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจากการขาดน้ำอย่างน้อย 49 ราย หลังต้องติดอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุเป็นเวลาหลายวัน
สำหรับผู้เสียชีวิต เป็นกลุ่มคนที่กำลังเดินทางจากประเทศมาลี ข้ามกลับมายังไนเจอร์ เพื่อฉลองวันอีฎิ้ลอัดฮา (Eid al-Adha) ร่วมกับครอบครัวที่บ้านเกิด อย่างไรก็ตาม หลังจากบรรบรรทุกของพวกเขาเสียในจุดที่อยู่ห่างไกล ทั้งหมดก็ต้องเผชิญกับสภาวะขาดน้ำ
แม้ว่าคนขับ ผู้ช่วย ตลอดจนกลุ่มผู้โดยสารจะพยายามช่วยกันแล้ว แต่พวกเขาไม่สามารถซ่อมรถได้ ทั้งกลุ่มจึงติดอยู่กลางทะเลทราย ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก ในสภาพที่ไร้เสบียงยังชีพใด ๆ ทำให้การเอาชีวิตรอดกลางทะเลทรายเป็นเรื่องที่ยากมาก
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มี 49 คนเสียชีวิตจากการขาดน้ำ พบว่ามี 2 คนที่รอดชีวิตมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ โดยทั้งคู่เดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ไปยังแหล่งน้ำสำเร็จ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองอัสซามาคาเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
คณะผู้แทนที่ถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุ ทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเดินทางมาเป็นระยะเวลาหลายวัน จากเมืองทัลฮันเดก ของประเทศมาลี ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของไนเจอร์ราว 300 กิโลเมตร
ขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่รถเสีย รวมถึงไม่ทราบว่าผู้โดยสารรอความช่วยเหลืออยู่นานแค่ไหน แต่สภาพที่เจ้าหน้าที่พบในจุดเกิดเหตุนั้นชวนสลดใจอย่างยิ่ง เป็นร่างไร้ชีวิตของหลายสิบชีวิตที่นอนอยู่ใต้รถบรรทุกและบริเวณโดยรอบ
ขอบคุณข้อมูลจาก Aljazeera