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รศ.นพ.ธีรศักดิ์ อาจารย์หมอถูกต่างชาติชนแล้วหนี เสียชีวิตแล้ว โซเชียลร่วมอาลัย
           อาลัย อาจารย์หมอต้น เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติชนแล้วหนี บนเกาะพะงัน จนเลือดออกในสมอง อาการสาหัส โซเชียลร่วมไว้อาลัย

รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

           จากกรณีอาจารย์หมอถูกชาวต่างชาติขี่ถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนี บนเกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดออกในสมอง ซึ่งผู้ก่อเหตุถูกจับกุมได้ก่อนที่จะหลบหนีออกจากพื้นที่ ขณะที่สังคมต่างส่งกำลังใจไปยัง รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ หรือ อาจารย์หมอต้น อย่างต่อเนื่องนั้น
           
           ล่าสุด (7 มิถุนายน 2569) โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน โพสต์แจ้งข่าวสลดเรื่องการเสียชีวิตของ รศ.นพ.ธีรศักดิ์ โดยระบุว่า
           

           "โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ศูนย์สุขภาพปอด 
           
           ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท คุณูปการของท่านจะยังคงเป็นที่จดจำและอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
           
           ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ
           
           ด้วยความอาลัยยิ่ง 
           
           โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน"

รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vimut Hospital
           
           ขณะที่เพจ Drama-addict﻿ แจ้งกำหนดการ พิธีรดน้ำศพ ที่ห้องสุดท้าย รพ.รามา ในเวลา 13.30 - 15.00 น. ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ต้นไปยัง จ.อุบลราชธานี ต่อไป
           
           ทั้งนี้ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมักจะไปช่วยดูแลคนไข้ทั้งที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะข้างเคียง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวก็เกิดขึ้นในช่วงที่คุณหมอเดินทางไปยังเกาะพะงันเพื่อตรวจคนไข้นั่นเอง

อาจารย์หมอ ถูกชนแล้วหนี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan

อาจารย์หมอ ถูกชนแล้วหนี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Intirarat Wongtawan

รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict﻿

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รศ.นพ.ธีรศักดิ์ อาจารย์หมอถูกต่างชาติชนแล้วหนี เสียชีวิตแล้ว โซเชียลร่วมอาลัย โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 14:16:37 59,673 อ่าน
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