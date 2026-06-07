2 เด็กเล็ก ติดลิฟต์คอนโด ช็อก 2 ชม. กดปุ่มฉุกเฉิน 50 ครั้ง - จนท. ไม่ช่วยซ้ำดุใส่ !

เด็ก 9 ขวบ 2 คนติดลิฟต์คอนโด ช็อกกดปุ่มฉุกเฉิน 50 ครั้ง กลับถูกเมิน ซ้ำถูกเจ้าหน้าที่ดุ นึกว่ากดเล่น ต้องทนสภาพร้อน-แคบ 2 ชม. กว่าจะมีคนช่วย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเหตุการณ์ที่เหมือนฝันร้ายของลูกบ้านคอนโด เมื่อเด็กหญิงวัย 9 ขวบ 2 คน ต้องติดลิฟต์ที่ชำรุดเป็นเวลานานถึง 2 ชั่วโมง แม้ทั้งคู่จะมีสติและพยายามทำทุกวิธีเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งโบกมือส่งสัญญาณให้กล้อง รวมถึงกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่กลับถูกเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลิฟต์ของคอนโดในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยพบว่าหลังลิฟต์ขัดข้อง เด็ก ๆ ช่วยกันกดปุ่มฉุกเฉินซ้ำ ๆ ถึง 50 ครั้ง เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าที่กลับนึกว่ามีเด็กมากดเล่น จึงตำหนิไปว่า "อย่ามาเล่นที่ลิฟต์"
ภาพจาก Sina
กว่าพ่อแม่จะรู้ว่าลูกติดอยู่ในลิฟต์และไปตามคนมาช่วย เวลาก็ผ่านไปร่วม 2 ชั่วโมง และเมื่อพ่อแม่มาเช็กดูกล้องวงจรปิดในภายหลังก็ถึงกับร้องไห้ใจสลาย เมื่อได้เห็นสภาพของลูก ๆ ที่ดิ้นรนทุกทางเท่าที่จะทำได้ แต่กลับต้องติดอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ ท่ามกลางอากาศร้อนจัด จนเสื้อผ้าและผมเปียกชุ่ม
นายจาง พ่อของเด็กคนหนึ่ง เผยว่า หลังจากลิฟต์ขัดข้อง ลูกสาวของเขากับเด็กอีกคนที่อายุเท่ากัน ช่วยกันกดปุ่มฉุกเฉิน 35 - 50 ครั้ง แต่กลับไม่มีใครมาช่วย ขณะที่แม่ของเด็กอีกคนเผยด้วยความปวดใจว่า เด็ก ๆ พยายามคิดหาทุกวิถีทางที่จะทำได้ และได้ลองทำทุกอย่างแล้ว
ภาพจาก Sina
ภาพจาก Sina
ที่พ่อแม่รับไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคือ ลิฟต์ที่เกิดเหตุ อยู่ใกล้กับห้องควบคุมของอาคารมาก จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า เหตุใดเด็ก ๆ พยายามขอความช่วยเหลือผ่านระบบแจ้งเหตุของลิฟต์แล้ว แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนอง แถมเจ้าหน้าที่ยังบอกเด็ก ๆ อีกว่า "อย่ามาเล่นที่ลิฟต์" แทนที่จะไปช่วย
ต่อมา บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดูแลคอนโดดังกล่าว ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า หลังเช็กภาพวงจรปิดและบันทึกที่เกี่ยวข้อง พบว่าพนักงานได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ 3 ครั้งในช่วงเวลานั้น แต่เนื่องจากคุณภาพในการสื่อสารที่ไม่ดี ประกอบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ ทำให้สัญญาณไม่ถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุม จนพลาดโอกาสในการช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ออกมาขอโทษ ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งเลิกจ้างพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นแล้ว รวมถึงจะมีการฝึกอบรมพนักงานทันที นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้สัญญาว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของเด็ก 2 คนทั้งหมด และจะมีการเจรจาเรื่องการชดเชยเยียวยาต่อไป
หลังเกิดเหตุ พบว่าเด็ก ๆ ทั้ง 2 คนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย แต่ยังคงต้องได้รับการประเมินสภาพทั้งร่างกายและจิตใจอีกครั้ง
ภาพจาก Sina
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01