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ฝรั่งเป็นงง เก็บ หัวกุมาร ข้างถนนกลับบ้าน เจอเมียไทยสั่งเบรกวุ่น ไล่เอาไปทิ้งด่วน


           เมื่อสามีฝรั่ง เก็บหัวกุมารข้างถนนหวังเอามาแต่งบ้าน เจอเมียไทยสั่งเบรกเอี๊ยด สั่งให้นำไปทิ้งทันที ทำชาวเน็ตเมนต์สนั่น

กุมาร


          วันที่ 6 มิถุนายน 2569 สมาชิกเว็บไซต์ Reddit รายหนึ่ง โพสต์สอบถามในชุมชนเกี่ยวกับประเทศไทย เล่าว่าตนเองเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทย แต่วันหนึ่งเมื่อเขานำ "หัวกุมาร" ที่ไม่มีลำตัว และเหมือนถูกทาสีแดงที่ดวงตาและมุมปากคล้ายเลือด หยิบกลับมาที่บ้าน แต่กลับถูกภรรยาสั่งให้เอาออกจากบ้านไปทันที จึงไม่เข้าใจว่าทำไมภรรยาไม่อยากให้มีสิ้งนี้อยู่ในบ้าน และไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันแตกต่างจากของตกแต่งแนวสยองขวัญที่พวกเขาสะสมไว้ยังไง

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ภรรยาคนไทยของผมบอกให้เอาสิ่งนี้ออกไปจากบ้าน ภรรยาของผมเป็นแพทย์และนักวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการหลายชิ้น เธอมักจะพูดด้วยความภูมิใจว่าครอบครัวของเธอไม่เคยมีศาลพระภูมิ เพราะนั่นไม่ใช่หลักของศาสนาพุทธ

          แต่พอเธอเห็นหัวกุมารที่ผมเก็บได้จากข้างถนน เธอกลับรู้สึกขนลุกขึ้นมานิดหน่อย และสั่งห้ามไม่ให้นำมันเข้ามาไว้ในบ้าน ทั้งที่บ้านเรามีกะโหลกสำหรับตกแต่งวันฮาโลวีน มีที่เคาะประตูรูปค้างคาว และมีของตกแต่งเกี่ยวกับ แจ็ค สเกลลิงตัน (Jack Skellington) อยู่ด้วย แต่กับเจ้าสิ่งนี้ เธอกลับบอกว่าไม่ควรอยู่ในบ้าน เพราะถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลและนำโชคร้ายมาให้

กุมาร
ภาพจาก Reddit


          ภายหลังกระทู้ที่ถูกโพสต์ไป ปราฏว่ามีสมาชิกหลาย ๆ คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยบางส่วนอธิบายว่า กุมารทอง ถือเป็นของที่เกี่ยวกับมนต์ดำ ไสยศาสตร์ และวิญญาณ จึงไม่ค่อยอยากมีใครเอามาเก็บที่บ้านอยู่แล้ว และยิ่งสภาพที่เหลือแต่หัวดูน่ากลัวเช่นนี้ ต่อให้เป็นคนไทย หรือคนต่างชาติหลาย ๆ คน ก็คงไม่ค่อยมีคิดจะเอากลับบ้านตั้งแต่แรกอยู่ดี

          ขณะที่บางส่วนเข้ามาแซวถึงเจ้าของโพสต์ว่า เขานั้นทำตัวเหมือนตัวละครในหนังสยองขวัญที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ หรือบางทีเจ้าตัวอาจจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ดี แต่ชีวิตคงสงบเกินไป จึงทำแบบนี้ไปเพื่อหาเรื่องให้โดนภรรยาด่าเสียบ้าง เป็นต้น

กุมาร

กุมาร

กุมาร

กุมาร

กุมาร


ขอบคุณข้อมูลจาก Reddit




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ฝรั่งเป็นงง เก็บ หัวกุมาร ข้างถนนกลับบ้าน เจอเมียไทยสั่งเบรกวุ่น ไล่เอาไปทิ้งด่วน โพสต์เมื่อ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 16:45:46 6,264 อ่าน
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