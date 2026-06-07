ถกสนั่น หนุ่มเกาหลีเที่ยวอินเดีย คาดถูกเข้าใจว่าเป็นผู้หญิง ก่อนโดนล้วง - จก - กอด

หนุ่มเกาหลี ลักษณะคล้ายผู้หญิง ไปเที่ยวเทศกาลสาดสีที่อินเดีย ก่อนถูกล้วง ลูบ จก จนหน้าเบ้ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น ไม่อยากคิดสภาพถ้าเป็นผู้หญิงจริง ๆ จะเจออะไร
เป็นไวรัลซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวเน็ตต่างชาติ สำหรับคลิปของหนุ่มเกาหลีรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปยังเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ในช่วงที่กำลังมีเทศกาลโฮลี ซึ่งผู้คนจะมีการสาดสีกันอย่างสนุกสนาน แต่สิ่งที่พ่อหนุ่มรายนี้พบเจอในงาน กลับเรียกคอมเมนต์สนั่น
โดยพบว่าคลิปดังกล่าวมาจากช่อง YouTube 나는야 수민이 I am sumin ของยูทูบเบอร์ที่ชื่อ Sue ที่ถูกเผยแพร่เมื่อช่วงกลางปี 2568 แต่เพิ่งถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งในขณะนี้ เป็นเรื่องราวขณะที่เขาเดินทางไปร่วมเทศกาลโฮลี พร้อมกับเพื่อนชาวอินเดียอีกคน
พบว่าในช่วงแรก ๆ เขาก็ถูกผู้คนในงานนำผงสีมาป้ายหน้าตามธรรมเนียม แต่เมื่อ Sue เดินเข้าไปรวมกลุ่มกับฝูงชน ก็เริ่มมีผู้ชายคนอื่นเข้ามากอดแน่น และก้มลงจ้องบริเวณหน้าอก แถมยังมีอีกคนนำสีมาป้าย พร้อมลูบ ล้วงอก และจกไปยังส่วนอื่นของเขา จนเจ้าตัวถึงกับร้องลั่น ซึ่งขณะนั้นก็มีผู้ชายอีกหลายคนมองมาทาง Sue พร้อมยิ้มกรุ้มกริ่ม
ภาพจาก YouTube 나는야 수민이 I am sumin
ภาพจาก YouTube 나는야 수민이 I am sumin
ภาพจาก YouTube 나는야 수민이 I am sumin
ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะของยูทูบเบอร์หนุ่มรายนี้ ที่ไว้ผมยาวและใบหน้ายังถูกป้ายสี อาจทำให้ผู้ชายอินเดียหลายคนเกิดความสับสน เข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิง จึงมีคนเข้าหาและถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้น แถมยังมีชาวเน็ตอีกคนถึงขั้นนำคลิปของเขามาโพสต์บน X พร้อมบรรยายว่า "เพื่อพิสูจน์ว่าอินเดียปลอดภัยจริง ๆ หนุ่มเกาหลีรายนี้ถึงกับปลอมเป็นผู้หญิงท้องไปเที่ยวอินเดีย"
ภาพจาก YouTube 나는야 수민이 I am sumin
ภาพจาก YouTube 나는야 수민이 I am sumin
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่การปลอมตัวเป็นผู้หญิงดังที่ชาวเน็ตหลาย ๆ คนเข้าใจ แต่ภาพที่ปรากฏนั้นก็ทำให้มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ เช่น
"มันน่าขำที่เขาคิดว่านายเป็นผู้หญิงตั้งแต่ต้น แล้วมาจับหน้าอกแบบนั้น"
"ทำให้ฉันเริ่มสงสัยเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงไปจริง ๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ขนาดเขาเป็นผู้ชาย ยังดูอันตรายเลย ระวังตัวด้วยนะ"
"แค่ดูคลิปสั้น ๆ ตอนต้น นึกว่าเป็นผู้หญิงถูกล้วงหน้าอก ก่อนจะรู้ว่าเป็นผู้ชาย"