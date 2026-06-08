อีริคเซ่น วูบในสนามอีกครั้ง ผู้เล่น 2 ฝั่งรีบเข้าล้อมวง เกิดเป็นภาพน้ำใจนักเตะ แม้อยู่ต่างทีม

อีริคเซ่น ล้มในสนามอีกครั้ง ในศึกอุ่นเครื่อง เดนมาร์ก - ยูเครน เกิดเป็นภาพหาชมยาก นักเตะ 2 ทีมรีบเข้าล้อมวง บังภาพที่น่าตกใจ สะท้อนน้ำใจนักกีฬา
ภาพจาก INA FASSBENDER / AFP
เป็นเหตุการณ์ช็อกแฟนฟุตบอลในเกมกระชับมิตรระหว่าง เดนมาร์ก กับ ยูเครน ที่สนาม Nature Energy Park ของเดนมาร์ก เมื่อ คริสเตียน อีริคเซ่น ดาวเตะวัย 34 ปี ล้มในสนามอีกครั้งในนาทีที่ 65 ของการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (7 มิถุนายน 2569) หลังจากที่เขาเคยวูบในศึกฟุตบอลยูโรเมื่อ 5 ปีก่อน
ภาพจากโทรทัศน์ เผยให้เห็นมิดฟิลด์ของทีมเดนมาร์กใช้มือทั้ง 2 ข้ามกุมหน้าอก ในนาทีที่ 65 ของการแข่งขัน และเมื่อภาพตัดมาอีกครั้งเขาก็นอนหงายอยู่บนพื้นสนามแล้ว ขณะที่ผู้เล่นคนอื่น ๆ จากทีมเดียวกันและทีมยูเครน พร้อมใจเข้ามากอดคอล้อมวงเขาไว้ เพื่อบดบังภาพดังกล่าวไม่ให้ถูกถ่ายทอดออกไป ขณะที่โค้ชฝั่งยูเครนก็พยายามโบกมือเรียกทีมแพทย์เข้ามาในสนาม
ภาพจาก X @ZoryaLondonsk
การแข่งขันศึกอุ่นเครื่องนี้ ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการโดยผู้ตัดสินในนาทีที่ 79 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับโค้ชและผู้เล่นจากทั้ง 2 ทีม ไม่มีการลงเล่นต่อหลังอีริคเซ่นล้มหมดสติ แม้ขณะนั้นเดนมาร์กจะทำคะแนนนำอยู่ที่ 2 - 1
ขณะที่มีการปฐมพยาบาลอีริคเซ่น บรรยายกาศของสนามจมอยู่ในความเงียบสงัด ก่อนที่ต่อมาแฟนบอลจะพร้อมใจกันตะโกนชื่อ "อีริคเซ่น อีริคเซ่น" ดังก้องไปทั้งสนาม
เมื่อการแข่งขันถูกยกเลิก ผู้เล่นจากทั้ง 2 ทีมก็ยังมาล้อมวงกันรอบโค้ชทั้ง 2 คน ก่อนที่ทั้ง 2 ทีมจะเดินไปรอบสนามท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชม
ภาพจาก BO AMSTRUP / AFP
สำหรับ อีริคเซ่น เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของเดนมาร์ก การล้มลงของอีริคเซ่นทำให้แฟน ๆ อดห่วงไม่ได้ หลังจากที่เขาเคยล้มหน้าคว่ำในศึกฟุตบอลยูโร 2021 และหัวใจหยุดเต้นไปนานถึง 5 นาที จนต้องได้รับการกู้ชีพ ซึ่งไม่กี่เดือนต่อมาเขาได้รับการฝังเครื่องกระตุกสัญญาณหัวใจอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่เขาล้มกลางสนามในครั้งนี้ ทางสหพันธ์ฟุตบอลเดนมาร์ก ออกแถลงการณ์แจ้งว่า อีริคเซ่นอาการดีขึ้นและสามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตัวเอง แม้เขาจะหมดสติไปชั่วครู่ แต่ก็ฟื้นคืนสติกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ
ขอบคุณข้อมูลจาก ABC News