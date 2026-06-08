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ความลับต้นไม้ กทม. ลองสังเกตที่ลำต้นดี ๆ หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งที่ผ่านทุกวัน

           ความลับต้นไม้กรุงเทพฯ ลองสังเกตที่ลำต้นดี ๆ เป็นแบบนี้ไหม หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า มันมีต้นไม้ปลอม มีแต่เถาวัลย์ไม้เลื้อยด้านบน

ต้นไม้ กทม.

           กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีตึกสูง มีอาคารบ้านเรือนที่สร้างด้วยคอนกรีตมาก ยิ่งเป็นตัวที่ทำให้ดูดความร้อนฝังอยู่ในเมือง สิ่งที่จะช่วยคลายร้อนให้เมืองได้ คือ การปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีพื้นที่ร่มรื่น ดังนั้นเราจึงเห็นริมถนนมีการปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วย

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww

           วันที่ 8 มิถุนายน 2569 TikTok @pammpww ของคุณแป๋ม มีการเล่าประสบการณ์การเดินผ่านต้นไม้ในเมือง ก็ดูเป็นต้นไม้ปกติดี ทว่าถ้าเพ่งดี ๆ พบว่า ลำต้นไม้มีสีเขียวของท่อด้วย ทำให้เอะใจขึ้นมา นี่ใช่ต้นไม้จริงไหม ?

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww

           ด้านชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่า ต้นไม้ดังกล่าวคือเถาวัลย์ไม้เลื้อย สังเกตได้จากด้านบนยังคงเป็นต้นไม้ตามปกติ ต่างกันตรงที่เสาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง และต้นไม้แบบนี้ไม่ได้มีทุกต้น

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww

ต้นไม้ กทม.
ภาพจาก TikTok @pammpww



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ความลับต้นไม้ กทม. ลองสังเกตที่ลำต้นดี ๆ หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งที่ผ่านทุกวัน โพสต์เมื่อ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 10:57:36 7,074 อ่าน
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