ความลับต้นไม้ กทม. ลองสังเกตที่ลำต้นดี ๆ หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งที่ผ่านทุกวัน

ความลับต้นไม้กรุงเทพฯ ลองสังเกตที่ลำต้นดี ๆ เป็นแบบนี้ไหม หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า มันมีต้นไม้ปลอม มีแต่เถาวัลย์ไม้เลื้อยด้านบน
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีตึกสูง มีอาคารบ้านเรือนที่สร้างด้วยคอนกรีตมาก ยิ่งเป็นตัวที่ทำให้ดูดความร้อนฝังอยู่ในเมือง สิ่งที่จะช่วยคลายร้อนให้เมืองได้ คือ การปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีพื้นที่ร่มรื่น ดังนั้นเราจึงเห็นริมถนนมีการปลูกต้นไม้เอาไว้ด้วย
ภาพจาก TikTok @pammpww
ภาพจาก TikTok @pammpww
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 TikTok @pammpww ของคุณแป๋ม มีการเล่าประสบการณ์การเดินผ่านต้นไม้ในเมือง ก็ดูเป็นต้นไม้ปกติดี ทว่าถ้าเพ่งดี ๆ พบว่า ลำต้นไม้มีสีเขียวของท่อด้วย ทำให้เอะใจขึ้นมา นี่ใช่ต้นไม้จริงไหม ?
ภาพจาก TikTok @pammpww
ภาพจาก TikTok @pammpww
ด้านชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่า ต้นไม้ดังกล่าวคือเถาวัลย์ไม้เลื้อย สังเกตได้จากด้านบนยังคงเป็นต้นไม้ตามปกติ ต่างกันตรงที่เสาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง และต้นไม้แบบนี้ไม่ได้มีทุกต้น
ภาพจาก TikTok @pammpww
ภาพจาก TikTok @pammpww