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นาทีระทึก เด็กประถมหนีตาย แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิจูด - ว่อนภาพห้างถล่ม


            ฟิลิปปินส์ แผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูด เขย่าพื้นที่ชายฝั่ง ระทึกห้างถล่ม - เด็กหนีตายใน รร.ประถม พื้นสะเทือนจนหลังคาพัง

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

            วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เดอะ มะนิลา ไทม์ส รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.8 แมกนิจูด ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย อาคารพังถล่ม และมีประกาศเตือนสึนามิทั่วภูมิภาค ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียได้เร่งให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ เร่งอพยพขึ้นที่สูงในทันที
            
            ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นกลางทะเล ห่างจากจังหวัดซารังกานี ของเกาะมินดาเนา ไปทางตะวันตกประมาณ 24 กิโลเมตร
            
            ด้านตำรวจในเมืองเจเนอรัสซานโตส เผยว่า เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย นอกจากนี้มีอาคารหลายหลังพังถล่ม แต่เขายังไม่สามารถระบุจำนวนได้ เพราะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ
            
            ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์ปรากฏคลิปของศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีร้าน Jollibee พังถล่มลงมาในเมืองเจเนอรัสซานโตส และมีอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งพังลงมาเช่นกัน โดยทาง AFP ได้ตรวจสอบยืนยันคลิปเหล่านี้แล้ว 
           
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก X

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก X

            นอกจากนี้โรงเรียนประถม Deped Mahayahay Elementary School ยังเผยคลิประทึกขณะที่เด็กนักเรียนประถมมารวมตัวกันบริเวณลานว่างในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งความรุนแรงทำให้กล้องส่ายหนัก ต้นไม้สั่นไหว ก่อนที่หลังคาจุดหนึ่งจะถูกเขย่าจนพังครืน ทำให้ทุก ๆ คนที่อยู่บริเวณนั้นต่างวิ่งหนีและกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว

            
            ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก แจ้งว่าอาจเกิดสึนามิขึ้นได้ภายใน 3 ชั่วโมงข้างหน้า ตามแนวชายฝั่งฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาเลา ไต้หวัน และปาปัวนิวกินี อีกทั้งหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรก ราว 2 ชั่วโมง ก็ได้เกิดอาฟเตอร์ช็อก 6.1 แมกนิจูด แล้ว 
            
            ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สั่งให้โรงเรียนในมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบ ระงับการเรียนการสอนแล้ว พร้อมขอให้ผระชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอพยพโดยทันที 
            
            "ย้ายขึ้นไปพื้นที่สูงกว่าเดี๋ยวนี้ อย่ารอช้า ชีวิตของพวกคุณมีค่ายิ่งกว่าอะไรที่ตามที่ทิ้งไว้ด้านหลัง" ผู้นำฟิลิปปินส์ ระบุ 

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Deped Mahayahay Elementary School

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Deped Mahayahay Elementary School

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Deped Mahayahay Elementary School

ขอบคุณข้อมูลจาก The Manila Times

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นาทีระทึก เด็กประถมหนีตาย แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 แมกนิจูด - ว่อนภาพห้างถล่ม อัปเดตล่าสุด 8 มิถุนายน 2569 เวลา 12:09:43 1,568 อ่าน
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